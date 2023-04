Blinken telefona a ministro da Rússia para exigir libertação de repórter do 'WSJ'

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, pressionou neste domingo, 2, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, pela libertação do repórter Evan Gershkovich, do Wall Street Journal. As duas autoridades realizaram neste domingo um telefonema, informou o Departamento de Estado, após a prisão na semana passada do jornalista, acusado de espionagem.

Blinken expressou a "grave preocupação" sobre a detenção do repórter e de outro americano detido indevidamente, Paul Whelan. Ele qualificou isso como inaceitável e pediu a libertação imediata dos dois, segundo comunicado dos EUA sobre o contato.

Já a chancelaria russa disse em comunicado que "foi chamada a atenção para a necessidade de respeitar decisões de autoridades russas, tomadas de acordo com a lei e as obrigações internacionais da Federação Russa".

O Ministério das Relações Exteriores ainda criticou Washington e a mídia ocidental por sua "clara intenção de dar a este caso uma coloração política".

Whelan, um executivo de segurança corporativa, foi preso em dezembro de 2018, quando visitava a Rússia para o aniversário de um amigo. Ele pegou 16 anos em uma colônia penal russa e segue detido. Fonte: Dow Jones Newswires.

