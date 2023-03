Funceme aponta risco de chuvas intensas no Ceará com raios e ventanias

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso meteorológico nesta quinta-feira, 2, apontando risco de chuvas intensas no Ceará nas próximas 24 horas. O boletim indica previsão de fortes precipitações em todas as regiões do Estado até esta sexta-feira, 3, com possibilidade de descargas elétricas e ventania durante as chuvas.

Os maiores acumulados são esperados para o Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribe e parte do noroeste. Essas áreas estão com classificação de risco médio. Isso significa que a probabilidade de as projeções se confirmarem varia de 41% a 70%. Na metade sul do Estado, onde o risco é potencial, as chances diminuem para 20% a 40%.

Rajadas de vento e raios podem ser registrados nas áreas abrangidas por ambas as classificações, ou seja, em todo o Estado.

Segundo a Funceme, o aviso foi elaborado com base em análises de dados dos modelos numéricos globais e regionais da própria instituição e de outros órgão meteorológicos nacionais e internacionais. As chuvas são esperadas devido à atuação de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico. Efeitos locais como brisa, relevo, temperatura e umidade do ar também podem influenciar para a ocorrência das precipitações.

Embora a validade do aviso termine nesta sexta, o cenário permanece favorável para chuvas no sábado, 4, em todas as regiões do Estado. Nos dois dias, o sol perde força e o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado desde o começo da manhã até o fim da tarde.

Veja a previsão



3/3: Pela madrugada e manhã, céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva. À tarde e noite, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens.



4/3: Pela madrugada e manhã, céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. À tarde e noite, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens.

