Chuva desta madrugada se concentra no interior do Ceará

Precipitação nas primeiras horas desta sexta-feira, 31, foi mais intensa na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns; veja previsão do tempo para o Ceará

As primeiras horas desta sexta-feira, 31, foram de pouca chuva na maior parte do Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, a precipitação mais intensa foi no Sertão Central e Inhamuns. Pontos isolados de chuva foram registrados em todas as outras macrorregiões do Ceará, à exceção do Litoral Norte.

No final da madrugada, quase todos os pontos de chuva haviam cessado. Precipitações isoladas seguem ocorrendo no Cariri e no Litoral de Fortaleza.

Para o restante do dia, a Funceme indica céu variando de nublado a parcialmente nublado em todo o Ceará. Há chances de chuva em todas as macrorregiões do Estado.

