Testemunhas de Jeová vão realizar programa sobre desafios do futuro

Palestras que abordam temas relacionados ao contexto social no Brasil fazem parte da atração

A congregação dos testemunhas de Jeová no Ceará vai oferecer, nos dias 1º e 2º de abril, o programa “Você pode encarar o futuro com confiança!” a todos os interessados em se aprofundar sobre os desafios apresentados pelo atual cenário socioeconômico brasileiro. O encontro vai ser realizado nos Salões do Reino da denominação.

O programa se configura em uma série de palestras, que vão abordar temas relacionados à tensão econômica e conflitos sociais, por exemplo. Outro mote dos encontros é fomentar a fé da congregação e convidar o público a assistir à Celebração da Morte de Jesus Cristo, a ser realizada no dia 4 de abril.

O porta-voz dos testemunhas de Jeová no Ceará, Otto Costa, aponta que os encontros terão o objetivo de desenvolver ensinamentos bíblicos e explicar como eles podem ser usados para enxergar o futuro de modo positivo. “A Bíblia mostra que é possível acreditar em um futuro melhor, por desenvolver amizade com Deus e aprender sobre a esperança que Ele nos dá”, disse ao O POVO.

As palestras podem ser acessadas de forma gratuita e sem agendamento. Os interessados em participar do evento precisam visitar o site da congregação e encontrar os locais que receberão os encontros.

Celebração da Morte de Jesus Cristo

Evento mais importante do ano para os testemunhas de Jeová, a celebração é uma ocasião onde toda a congregação se reúne para relembrar a caminhada de Jesus Cristo. Em 2022, cerca de 1,8 milhão de pessoas estiveram presentes ao evento no encontro.



O porta-voz também sublinha a importância de todos os membros da denominação a participarem ativamente do evento. “Convidamos todas as pessoas a se juntar conosco para relembrar a morte e o sacrifício de Jesus Cristo, em dar a sua vida como resgate pela vida de muitos, pagar os nossos pecados e nos dar uma oportunidade de vida eterna. A palestra será baseada na Bíblia”.



