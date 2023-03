Morada Nova teve maior chuva das últimas 24h no Ceará; veja previsão do tempo

Previsão é de chuva em regiões do centro-norte do Estado até sábado, 1º

A cidade de Morada Nova, na região Jaguaribana, registrou a maior chuva do Ceará das 7 horas de quarta-feira, 29, até as 7h desta quinta-feira, 30. O município teve 93 milímetros de precipitação, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Confira as cidades com maiores chuvas no Ceará (30/03)

Morada Nova: 93 mm



Cariús: 79 mm



Várzea Alegre: 69 mm



Boa Viagem: 69 mm



Limoeiro Do Norte: 64 mm



Russas: 61.6 mm



Novo Oriente: 55 mm



Cedro: 53 mm



Ererê: 50 mm



Quixeramobim: 50 mm

A região que mais concentrou chuvas foi o Sertão Central e Inhamuns, com 38 municípios registrando as precipitações em 68 postos. Ibiapaba, Cariri e região Jaguaribana também se destacaram com mais de 20 cidades com chuvas em cada.

Ao todo, 137 municípios registraram precipitações. O dia foi um dos menos chuvosos desta semana, que teve eventos de chuva forte em diversas cidades, deixando alagamentos e pessoas desalojadas.

Previsão do tempo no Ceará

Para esta quinta-feira, 30, as chuvas devem se concentrar nos períodos da tarde e da noite. Os maiores acumulados são previstos para a região Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.



Para sexta-feira, 31, e sábado, 1º, a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), um dos sistema que induz chuvas no Ceará, fará com que os maiores acumulados se concentrem nas regiões do Litoral, em Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.

