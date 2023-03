22 policiais penais do Ceará são enviados ao Rio Grande do Norte

Vinte e dois policiais penais do Ceará foram enviados ao Rio Grande do Norte para reforçar a segurança em unidades prisionais durante a série de atentados orquestrados por facções pela qual passa aquele estado. Os policiais estão há duas semanas no Rio Grande do Norte.



Do total, 12 deles foram enviados a Mossoró e dez a Natal, conforme a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). O contingente é proveniente do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) e do Grupo de Operações Regionais (Gore). Além de policiais penais, o Ceará já havia enviado 32 policiais militares para o estado vizinho.



Os ataques tiveram início em 14 março, quando 105 atentados foram registrados no Estado. De lá até o dia 24, ocorreram mais de 300 ataques. Ao todo, 283 suspeitos foram presos, conforme a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed/RN).

Os atentados teriam sido ordenados pelas facções como forma de o Estado atender reinvindicações como a melhoria da qualidade da comida dos presídios e o retorno de visitas íntimas.



