Bela Cruz tem maior chuva das últimas 24 horas no Ceará; veja previsão do tempo

O município do Litoral Norte já tem média de chuvas 56% acima do esperado para todo o mês de março

As maiores chuvas do Ceará entre as 7 horas dessa segunda-feira, 27, e as 7 horas desta terça-feria, 28, ficaram acima dos 100 milímetros (mm) em dez municípios. As precipitações foram registradas em todas as macorregiões. Na Capital, chuvas foram registradas durante a madrugada e esta manhã.

Segundo dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em pelo menos 119 municípios cearenses.

Bela Cruz, no Litoral Norte, tem as maiores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas, com 140 mm acumulados.

A média de chuvas no município neste mês de março já ultrapassa a média normal em 56%. O esperado é um acumulado médio de 257 mm e atualmente está em 401,1 mm.

Funceme: maiores chuvas no Ceará nas últimas 24 horas

Bela Cruz (Posto: Prata): 140 mm

Varjota (Posto: Escritório do Dnocs): 138 mm

Acaraú (Posto: Aranau): 138 mm

Jijoca de Jericoacoara (Posto: Jijoca de Jericoacoara): 131 mm

Cruz (Posto: Sítio Pitombeira de Cruz): 130,8 mm

Granja (Posto: Samambaia): 125 mm

Varjota (Posto: Açude Araras): 119 mm

Granja (Posto: Açude Gangorra): 111 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: Siupe): 107,8 mm

Hidrolândia (Posto: Hidrolândia): 106 mm

Ceará registra chuvas em mais de 110 municípios; veja previsão

Nas últimas 24 horas, Ceará registrou chuva em pelo menos 119 municípios. Os cinco municípios com os maiores registros de chuva foram Bela Cruz, Varjota, Acaraú, Jijoca de Jericoacoara e Cruz.

Para os próximos dias, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões do Estado.

Efeitos locais, como o sistema de brisa, a interação dos ventos com o relevo, calor e a umidade, contribuem para ocorrência de chuvas intensas no Interior.

Previsão do tempo no Ceará

Confira abaixo como estará o clima no Estado no início desta semana:

Terça-feira - 28/03/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões.

Quarta-feira - 29/03/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões, sendo de forma isolada na Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Quinta-feira - 30/03/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões, sendo de forma isolada na Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

