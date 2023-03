Sobe para 37 o número de açudes sangrando no Ceará

Além dos açudes sangrando, outros 13 reservatórios estão com volumes acima de 90%. No outro extremo, 57 açudes têm volumes abaixo de 30%

O Ceará tem 37 açudes sangrando nesta segunda-feira, 27, conforme o Portal Hidrológico, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) com dados da da Companhia de Gestão dos Recursos Hidrícos (Cogerh).

Comparado com a situação hídrica da última quarta-feira, 22, sete reservatórios sangraram nos últimos dias: Angicos, em Coreaú; Gerardo Atimbone, em Sobral; Jatobá, em Milhã; Missi, em Miraíma; Pacajus, em Chorozinho; Patu, em Senador Pompeu; e Trapiá III, em Coreaú.



Além dos açudes sangrando, outros 13 reservatórios estão com volumes acima de 90%. No outro extremo, 57 açudes têm volumes abaixo de 30%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Há 14 anos, Ceará atingia recorde de açudes sangrando



O volume total do Estado do Ceará é de 36,6%. Os números são melhores se comparados a esta mesma data no ano passado. Na época, o total de reservas acumuladas no Ceará era de 27,2%.

Açudes no Ceará: veja a lista de reservatórios que estão sangrando

Acarape do Meio, Redenção

Acaraú Mirim, Massapê

Angicos, Coreaú

Aracoiaba, Aracoiaba

Arrebita, Forquilha

Cachoeira, Aurora

Caldeirões, Saboeiro

Frios, Umirim

Gameleira, Itapipoca

Gangorra, Granja

Gerardo Atimbone, Sobral

Germinal, Palmácia

Itapajé, Itapajé

Itapebussu, Maranguape

Itaúna, Granja

Jatobá, Milhã

Jenipapo, Meruoca

Junco, Granjeiro

Missi, Miraíma

Mundaú, Uruburetama

Muquém, Cariús

Pacajus, Chorozinho

Patos, Sobral

Patu, Senador Pompeu

Pesqueiro, Capistrano

Poço Verde, Itapipoca

Quandú, Itapipoca

Rosário, Lavras da Mangabeira

Santo Antônio de Aracatiaçu, Sobral

São José I, Boa Viagem

São Pedro de Timbaúba, Miraíma

São Vicente, Santana do Acaraú

Sobral, Sobral

Tijuquinha, Baturité

Trapiá III, Coreaú

Tucunduba, Senador Sá

Valério, Altaneira



Tags