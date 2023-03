Vereador de Orós morre após carro capotar em rodovia

Parlamentar dirigia o automóvel quando perdeu o controle do carro, que acabou capotando

Alexandre Bento Vieira, vereador de Orós, município localizado a 335,6 km de Fortaleza, morreu na noite desse sábado, 25. Conforme Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o político veio a óbito após carro em que estava capotar na rodovia CE-470.

Segundo pasta, a vítima dirigia o automóvel quando perdeu o controle do carro, que acabou capotando. O parlamentar, conhecido como Alexandre de Chico de Joel, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) atenderam à ocorrência. A Delegacia Municipal de Orós está agora a cargo da investigação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Devido a morte do vereador, a Prefeitura de Orós decretou três dias de luto na cidade. Além disso, órgão lamentou o ocorrido por meio de nota publicada nas redes sociais.

"Pessoa competente, que contribuiu demasiadamente para o desenvolvimento da nossa cidade, deixa para todos nós, um legado de trabalho humanizado e cativante. Neste momento de dor e de tristeza, deixamos nossas condolências aos familiares e amigos", dizia trecho da nota.

Alexandre de Chico de Joel tinha 41 anos e antes de ingressar na política era agricultor. Ele foi candidato do PSD para vereador em 2016, obtendo 820 votos e se elegendo ao cargo.

Sobre o assunto Ceará inicia nesta segunda-feira vacinação contra Influenza em crianças

Beberibe tem a maior chuva do Ceará nas últimas 24h; veja previsão do tempo

Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas em Cascavel

Tags