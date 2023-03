Ceará tem rodovias interditadas após o extravasamento de barragens

Trecho de duas rodovias estaduais localizadas no litoral Oeste e no Vale do Curu apresentam pontos de interdição por conta do extravasamento de barragens na região, nesta sexta-feira, 24. Outros três trechos estão em estado de atenção moderada, mas continuam operando, de acordo com o Boletim de Trafegabilidade das Rodovias Estaduais, da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Na CE-240, em Miraíma, a rodovia foi rompida e está bloqueada nos dois sentidos. Equipes da SOP já deram início ao trabalho de recuperação da estrada, que deve permanecer interditada pelos próximos dias.

Outra estrada que também foi impactada pelo rompimento de barragens é a CE-176, localizada entre os municípios de Miraíma e Amontada. Ela tem pontos de alagamento e está sendo monitorada pela superintendência.

A recomendação da SOP para quem viaja entre os municípios é “buscar rotas alternativas nos arredores, por vias estaduais e federais, nas zonas dos municípios de Itapipoca e Sobral”.

Rodovias cearenses: três trechos estão em estado de atenção moderada

O trecho da CE-243 entre Uruburetama e Itapajé apresenta dois pontos de bloqueio parcial — em apenas uma das pistas — e, constantemente, registra deslizamentos de rochas. A indicação da SOP aos motoristas é utilizar a BR-402 (até Umirim) e a BR-222.

Entre Itapipoca e Itapajé, na CE-168, também é comum o registro de deslizamentos e erosões. As duas estradas são monitoradas.

Já na CE-166, em Santana do Cariri, opera com bloqueio parcial da pista e também apresenta trechos com erosões. Equipes da SOP estarão trabalhando na recuperação da via nos próximos dias.



Como está a trafegabilidade das rodovias do Ceará? Veja boletim de sexta, 24 de março (24/04)

LITORAL OESTE / VALE DO CURU

CE-176 (entre os municípios de Miraíma e Amontada): interdição total, com pontos de alagamento causados pelo rompimento de barragens particulares na região. Via em monitoramento e sinalizada.

CE-240 (Miraíma, a 2 km da sede no sentido Itapipoca): a rodovia bloqueda nos dois sentidos após se romper com o extravasamento de barragens na região. Via sinalizada com equipes realizando trabalho recuperação da estrada

CE-243 (trecho Uruburetama a Itapajé): pontos de bloqueio parcial, de uma pista, e registro de constantes deslizamentos de rochas. Via em monitoramento.

CE-168 (trecho Itapipoca a Itapajé): registros de deslizamento e erosões constantes. Via em monitoramento, mas liberada para tráfego.

REGIÃO DO CARIRI

CE-166 (em Santana do Cariri): trechos em erosão, com bloqueio parcial da pista. Via com equipes realizando trabalho recuperação da estrada.

Fonte: Dados do Boletim de Trafegabilidade das Rodovias Estaduais (SOP)

