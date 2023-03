Quatro municípios cearenses registraram chuvas acima de 50 mm no período da manhã e tarde desta quinta-feira, 23 de março. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), ao todo choveu em 88 municípios cearenses, o que totaliza cerca de 51% do total. Umirim tem a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas.



Em contrapartida, 84 municípios não registraram chuvas, sendo 27 deles no Sertão Central e Inhamuns, 14 no Cariri e 14 no litoral norte do estado.

Choveu em todos os municípios do litoral de Fortaleza nesta quinta-feira, com maiores volumes registrados em Beberibe (41 mm), Pindoretama (38 mm) e Pacajus (37 mm). Na Capital, a máxima registrada foi de 22,4 mm, em Messejana.

No último mês, os municípios de Ibiapina, Maranguape e Granja registraram os maiores acumulados, com 649 mm, 556 mm e 547 mm, respectivamente.



Maiores chuvas nesta quinta-feira, 23, segundo a Funceme:

1 - Umirim: 65.6 mm

2 - Tianguá: 57 mm

3 - Quixelô: 51 mm

4 - Russas: 42 mm

5 - Beberibe: 41 mm

6 - Pindoretama: 38 mm

7 - Pacajus: 37 mm

8 - Jaguaruna: 33 mm

9 - Jati: 28 mm

10 - Ubajara: 27.1 mm

11 - Eusébio: 25 mm

12 - Porteiras: 24 mm

13 - Fortaleza: 22.4 mm

14 - Horizonte: 22.4 mm

15 - Apuiares: 22.2 mm

Nesta quinta-feira, 23 de março, o Ceará registrou chuva em 88 municípios. Os cinco municípios com maiores volumes registrados foram Umirim (65.6 mm), Tianguá (57 mm), Quixelô (51 mm), Russas (42 mm) e Beberibe (41 mm). Para os próximos dias, a Funceme prevê indicativos de chuva em todas as macrorregiões cearenses.



Previsão do tempo no Ceará

23/03 - Quinta

A previsão é de chuva em todas as macrorregiões do estado, com maiores acumulados nas regiões de Ibiapaba, Litoral Norte e Norte do Sertão Central e Inhamuns, no período do fim de tarde e noite.



24/03 - Sexta

O céu deve variar entre parcialmente nublado, com chuvas isoladas em todo o estado. Durante a madrugada, deve chover na Faixa litorânea, e nas regiões de Jaguaribana, Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.Durante a manhã, continua a chover na Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba. No período da tarde e noite, a previsão é de chuvas em todas as macrorregiões.



25/03 - Sábado

Com chuvas isoladas, o céu deve permanecer parcialmente nublado no próximo sábado. Durante a manhã e madrugada, deve chover na Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Já pela tarde e noite, chove também tem todas as macrorregiões.

Fonte: Funceme

