Fevereiro teve o dia com mais "riscos" no céu: mais de 15 mil raios registrados

De acordo com o monitoramento feito pela Enel Ceará, o dia 24 de fevereiro foi o dia com mais registros de raios em 2023, com 15.619 descargas atmosféricas registradas

Com a chegada da quadra chuvosa, as atenções se voltam também para a incidência de raios, que para muitos é um dos fenômenos mais belos que riscam o céu, mas para outros chega a ser assustador. E assim como as precipitações, as descargas atmosféricas também passam por monitoramento, que aqui no Estado, estão a cargo da Enel em parceria com o Climatempo.



O responsável de Operação e Manutenção da Enel Ceará, Marcelo Puertas, explica que esse monitoramento é feito em tempo real por meio de satélites e a partir das informações dos relatórios do sistema. É a partir dessas informações que o efetivo da empresa começa a ser direcionado para as áreas onde se espera maior volume de chuvas e raios, aumentando o número de equipes em campo.



“Nossos operadores, supervisores e engenheiros monitoram, em tempo real, as condições climáticas em todo o Ceará. Dessa forma, conseguimos agir de maneira mais assertiva e trabalhar para diminuir o impacto para os nossos clientes com mais rapidez”, explica Puertas.

Um dia no ano com mais “riscos” no céu



Nem sempre é necessário chuva para que os raios e trovões apareçam, eles podem vir antes da chuva como aviso do que virá e sempre há um dia no ano com mais registros de raios no céu. Em 2023, o dia 24 de fevereiro chegou a marca de 15.619 raios, sendo o dia com mais descargas atmosféricas registradas no Ceará, seguido pelo dia 23 de fevereiro deste ano com 8.729 e pelo dia 13 de janeiro de 2022, com 6.852 raios registrados.



Marcelo Puertas explica que essa incidência de raios está diretamente ligada às chuvas e são formadas a partir de nuvens específicas, chamadas de cumulonimbus, conhecidas por serem nuvens de cor mais forte e mais carregadas. “Em períodos mais intensos de chuvas, temos mais registros de raios”, conclui.

