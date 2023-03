Polícia Civil deflagra operação contra facções criminosas em Fortaleza e Russas

Ação prevê a prisão e apreensão de suspeitos de trabalhar em conjunto com organizações criminosas e de itens como armas, munições e substâncias ilícitas

Na manhã desta quinta-feira, 23, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou mais uma operação de combate às facções criminosas. Cerca de 15 pessoas já foram apreendidas.

A movimentação das forças de segurança foi realizada nos bairros Edson Queiroz, Passaré e Jangurussu, na capital cearense, e no município de Russas. Na região do Baixo Jaguaribe, a Delegacia Regional de Russas e o Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI-Sul) agiram em conjunto para efetivar a ação.

Fortaleza: Polícia Civil deflagra ação na Capital e em Russas

A PC-CE cumpre mais de 60 mandados judiciais: 32 de busca e apreensão e 30 de prisão preventiva. A operação "Bellum Torpens" tem como alvo homens e mulheres que atuam integrados à organizações criminosas, com envolvimento em tráfico de drogas e homicídios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da captura de 15 suspeitos até a manhã desta quinta, 23, itens como armas, drogas e munições também foram apreendidos pela Polícia.

Sobre o assunto Polícia Civil e Pefoce elucidam circunstâncias da morte de vereadora Yanny Brena

400 kg de drogas são incinerados pela Polícia Civil em Juazeiro

Força-tarefa da Polícia Civil apura atos violentos de torcidas no Rio

Mortes em Maracanaú: racha dentro de facção causou pelo menos 20 homicídios, afirma Polícia Civil

Polícia Civil realiza perícia técnica em shopping de Osasco

Tags