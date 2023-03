Municípios têm estradas interditadas após alagamentos; em Reriutaba, rio transbordou

As cidades de Sobral, Cariré, Reriutaba e Umirim foram surpreendidas, na manhã desta quarta-feira, 22, por alagamentos após as chuvas intensas registradas nos últimos dias. Duas ocorrências aconteceram devido ao rompimento de açudes, já em Reriutaba, a causa foi o transbordamento do Rio Xique-Xique.



Um motorista, que se locomovia por Jaibaras, distrito de Sobral, com destino à Cariré, disse que a água estava “batendo acima do joelho”. Em vídeo que circula nas redes, ele afirmou que um carro chegou a ficar preso e foi retirado pelas pessoas que trafegavam pela rodovia.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Sobral, a suspeita é que o Açude Macacos tenha rompido, e, consequentemente, a água escorreu até onde as pessoas passam com os veículos. No entanto, ainda de acordo com o órgão, outros açudes também podem estar acarretando o agravamento da problemática, como o próprio Açude Jaibaras.



O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) confirmou, ao O POVO, que os alagamentos ocorreram em dois locais diferentes da BR-403: no km 145 e no km 149.



Em nota, o Dnit informa que está ciente da situação e atua para resolver o problema. Para tanto, no km 145, será realizada a limpeza da rodovia. Já no km 149 será feita a recuperação do aterro danificado.



“Devido às fortes chuvas que vêm ocorrendo nos últimos dias na região, o nível do açude em questão acabou aumentando, o que fez com que a água transbordasse em direção à rodovia. O Dnit acionou a empresa de manutenção rodoviária contratada para o segmento e as equipes estão no local realizando os reparos necessários no pavimento. Desse modo, a via já não está mais alagada e o tráfego já está fluindo normalmente na região”, diz o texto.



Casualidade em Reriutaba

Na cidade de Reriutaba, o Rio Xique-Xique, também conhecido como Juré, teve seis das sete pontes disponíveis para atravessá-lo, completamente inundadas. Segundo a Prefeitura Municipal, somente uma das pontes, que fica localizada próximo á estação férrea, tinha o tráfego habilitado até a manhã desta quarta-feira, 22.

De acordo com informações da Prefeitura, é comum que, quando há chuvas em grandes quantidades e em pouco espaço de tempo, os dois rios [Xique-Xique e São José] costumam enchem e deixar parte da cidade com elevações intensas de água.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra que as águas também atingiram a Escola Nossa Senhora das Graças e algumas casas do bairro Açude do Mato.

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) do Município deu suporte preventivo, limpando os sangradores de pequenas barragens das redondezas.

Pela manhã, a Guarda Civil, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros local fizeram a interdição de todas as pontes afetadas. Além disso, equipes preventivas, como engenheiros civis, bombeiros, assistentes sociais, fizeram visitas em vários locais do interior (zona rural) para observar possíveis locais que apresentaram problemas.



Veja a nota, na íntegra, da gestão de Reriutaba, sobre as ocorrências:

Comunicado oficial da Prefeitura de Reriutaba alertando sobre as fortes chuvas (Foto: Ascom/Prefeitura de Reriutaba)



Cenário incomum em Umirim

Em Umirim, próximo a Uruburetama, açudes de pequeno e médio porte, localizados em Riacho Verde, Lagoa das Pedras e Brejo, registraram alagamentos na CE-354 e em outras quatro estradas. Todas dão acesso à sede do município. A ponte que faz ligação entre Umirim e o Distrito de São Joaquim foi interditada na noite desta quarta-feira, 22.

O prefeito de Umirim, Felipe Uchôa, teme que o Açude do São Joaquim intensifique ainda mais a problemática na Cidade. “O estrago pode ser ainda maior. Se agravar a situação das chuvas, a Defesa Civil e o Governo do Estado precisarão ser acionados. Uma equipe da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) avaliou, alguns dias atrás, os açudes de grande porte das localidades”, evidenciou.

O Centro da cidade também se encontra repleto de água, com diversas residências e espaços sendo dominados por água. Felipe determinou, na noite desta quarta-feira, 22, que as aulas estão suspensas até que a situação seja normalizada. Ele ainda considerou as condições climáticas no local como atípicas. “Moro há anos em Umirim e nunca tinha visto algo neste nível”, encerrou.

Já no Distrito de São Joaquim, mais de 6 mil habitantes podem ficar ilhados por conta do maior açude da região, o São Joaquim, estar com o sangrador entupido e já esbarrar em algumas passagens rodoviárias.

