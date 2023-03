Há 14 anos, Ceará atingia recorde de açudes sangrando

O maior número de reservatórios vertendo no Estado foi registrado em 2009. Naquele ano, o Ceará teve chuvas acima da média

Há 14 anos, o Ceará atingia o maior número de açudes sangrando ao mesmo tempo na história do Estado. O recorde foi em 10 de maio de 2009, quando 107 reservatórios chegaram ao máximo da capacidade, indica o banco de dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Segundo o Portal Hidrológico do Ceará, plataforma mantida pela Cogerh, naquela data o Estado tinha reservas equivalentes a 88,4% da capacidade de armazenamento. Dos 147 açudes monitorados pela Companhia naquele ano, apenas seis tinha volumes inferiores a 30% na data do recorde.

Em maio de 2009, o Estado registrou média de 241 milímetros (mm) de chuva, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O mês anterior teve acumulado de 378,1 mm. Ambos os valores são mais que o dobro da média histórica para os referidos meses.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Abril de 2009 teve média de precipitações de 378,1 mm, um desvio de 101,1%. Já em maio foram 241 mm, sendo um desvio de 166,1% em relação ao esperado.

Em 2023, o Ceará chega a 24 açudes sangrando nesta segunda-feira, 20. A reserva hídrica do Estado está em 33,8% da capacidade total.

Dos quatro maiores reservatórios do Estado, apenas o Araras, na Bacia do Acaraú, encontra-se em situação confortável, com 73,6% da capacidade.

O açude Orós está com 47,5%; o Castanhão, com 20,6%; e o Banabuiú, com apenas 10%.

Sobre o assunto Chove em mais de 130 municípios do Ceará; veja previsão do tempo

Chuvas no Ceará: previsão de risco médio de chuva intensa para 2ª feira

40 municípios cearenses já superam média histórica de chuvas de março

Após fortes chuvas, cinco municípios do Ceará decretam estado de emergência

Tags