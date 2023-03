Chuvas no Ceará: Fecomércio lança campanha para arrecadar donativos

O Sistema Fecomércio do Ceará iniciou, na última sexta-feira, 17, uma campanha em caráter emergencial para ajudar os municípios atingidos pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias, sobretudo a cidade de Aratuba, a 120 km de Fortaleza. Três pessoas morreram no município, na quinta-feira, atingidas por deslizamentos de terra.

Ainda na quinta-feira, 16, o presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Gastão Bittencourt, organizou uma força-tarefa do Sesc para enviar ajuda emergencial ao município. A entidade está organizando uma iniciativa solidária voltada para a arrecadação de alimentos, água potável, roupas, brinquedos e outros donativos, que serão encaminhados para as cidades onde houver pessoas desalojadas.

Com a abertura da campanha para arrecadar donativos para ajudar os atingidos pelas chuvas, cada unidade do Sesc e Senac do Ceará será ponto de recolhimento de roupas, água potável, brinquedos e alimentos.

Equipes do Mesa Brasil Sesc, maior banco de alimentos do Estado, já estão em Aratuba com mantimentos e insumos para atender a população carente.

Na próxima segunda, 20, será realizado o “Dia D” de doação, com a ajuda de colaboradores da Fecomércio e da sociedade civil.

As vítimas em Aratuba foram uma mulher, de 21 anos, e seu filho, de 2 anos. Numa outra casa, uma criança de 8 anos foi também soterrada. Pelo menos 45 pessoas precisaram deixar suas casas por risco de novos desabamentos. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município de Aratuba, na região do Maciço de Baturité, teve chuvas de 74 milímetros no dia da tragédia.

De acordo com a Funceme, o Ceará apresenta condições favoráveis a fortes chuvas até o próximo domingo, 19, dia de São José. Segundo o órgão, as chuvas deverão iniciar pela zona litorânea e no maciço de Baturité. Já à tarde, as chuvas devem chegar às outras regiões do Ceará.

Serviços emergenciais

Para auxiliar possíveis vítimas das chuvas, o Governo do Estado disponibiliza vários serviços, que podem ser acionados em situações emergenciais. Um deles é a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que pode ser acionada através do número 190. Outro órgão que está disponível para atendimento é o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, através do número 193.

O Sistema de Atendimento Médico de Urgência (Samu) também está disponível para emergências. Ele pode ser acionado através do número 192. Na hora da ligação, é importante informar o-nome e o que o paciente está sentindo no momento, bem como a localização correta, para agilizar a chegada da equipe médica.

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) vem fazendo o monitoramento das estradas cearenses. O órgão disponibiliza o “WhatsApp das Estradas”, que pode ser acionado pelo número (85) 98404.9800.

A população também pode cadastrar seu celular para receber mensagens com alertas de chuva. Para isso, uma mensagem deve ser enviada para o número 40199, informando o CEP de sua rua.

Durante as chuvas, evite contato com aparelhos ligados à rede elétrica e não permaneça em áreas abertas ou próximas a estruturas altas, para não ser atingido por um raio.

– Caso a sua moradia esteja em área de risco de alagamento ou inundação, procure deixar os móveis e objetos suspensos, fora do alcance da água. Mantenha preparada uma bolsa com os materiais de uso imediato da família, para o caso de ter de sair da moradia em situações emergenciais. Identifique antecipadamente um lugar para se abrigar, na casa de parentes, amigos, ou em instalações públicas;

– Caso precise passar com o veículo automotor por uma área alagada, mantenha distância do veículo à frente, avance em baixa velocidade, mantendo o motor sempre acelerado e acima do nível da água.

Lista de fones para emergências com chuvas

- Ciops: 190. Central reúne os principais órgãos de emergência.

- Bombeiros: 193.

- Samu: 192.

- Defesa Civil: Via SMS, possível receber alertas sobre chuvas. Celular pode ser cadastrado enviando mensagem para o número 40199, informando o CEP da rua em que mora.

- Superintendência de Obras Públicas (SOP): monitora a situação das rodovias cearenses pelo "WhatsApp das Estradas": (85) 98404.9800.