Chuvas no Ceará: 5 cidades tiveram precipitação com mais de 100 mm na madrugada desta terça, 14

O tempo deve continuar propício a precipitações em todas as macrorregiões do Ceará até quinta-feira, 16, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Fuceme). De segunda a terça, a cidade que registrou a maior chuva foi Granjeiro, com 139,9 milímetros (mm).

Os municípios de Aurora (125,8 mm), Ipaumirim (116 mm), Baixio (114 mm) e Potiretama (105 mm) também registraram mais de 100 milímetros de chuva neste período.

Em Fortaleza, que teve chuva forte na madrugada e durante toda a manhã, foram observados 92,2 mm.

Na quarta-feira, 15, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado, conforme a previsão da Funceme.

Na madrugada e no período da manhã, as chuvas devem se concentrar na faixa litorânea, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. Já durante a tarde e à noite, todas as macrorregiões podem receber chuvas. Na quinta-feira, 16, a previsão continua a mesma.



