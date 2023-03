Pacatuba: com fortes chuvas e açude transbordando, Defesa Civil registra 22 ocorrências

22 ocorrências foram registradas no município de Pacatuba nesta quinta-feira, 16. Todas em decorrência do alagamento que inundou o Centro da cidade

Com as fortes chuvas na cidade de Pacatuba houve registro de alagamentos em casas e desabamento de muros na tarde desta quinta-feira, 16. Segundo a Defesa Civil, o açude Boaçú, no Município, teve a capacidade máxima alcançada devido à condição climática, o que trouxe ainda mais água para ruas e residências.

Todo o efetivo da Defesa Civil, agentes do Departamento Municipal de Trânsito e de Transportes (Demutran) e guardas municipais foram acionados. O Corpo de Bombeiros disponibilizou duas viaturas.

De acordo com a Defesa Civil, 22 ocorrências foram atendidas nos bairros Centro, Alto São João, São Bento, Quadu, Monguba e Jereissati, até a noite desta quinta.

Na entrada do Balneário Bica das Andréas, na rua Carlos da Costa Carmo, próxima ao Centro de Pacatuba, uma cratera foi formada. Outras duas ocorrências, envolvendo quedas de árvores foram registradas na rua Caio Cid, localizado no Centro. No bairro Alto do São João, um duto foi interditado.

O padre Luis Amorim, que mora no Município, conta que a área atrás da Igreja Batista, onde ele reside, ruiu. Ele estava com o neto Álvaro, de 6 anos.

Luis lembra que assim que a água começou a surgir, a Praça da Paixão, onde acontece a encenação da Paixão de Cristo, estava tendo um evento para crianças, mas, pela ocorrência, precisou ser interrompido.

Ana Karla, de 39 anos, que estava acompanhada dos pais Celso e Maria do Carmo em casa, na rua Major Crisanto de Almeida, também no Centro, revelou que quando o fluxo da água começou a aumentar, todos começaram a entrar em desespero. "Foi a pior sensação que se pode imaginar. Colocamos uma madeira para amenizar a entrada de água, mesmo assim, não foi suficiente", conta Karla.

No período noturno, a situação melhorou. Porém, a casa continuou revestida de lama.

Segundo o secretário de segurança de Pacatuba, João Ângelo, "foi somente esta questão desagradável das águas. Não houve óbitos e tão pouco acidentes. Está tudo na paz. Somente a água entrando em algumas casas, alguns muros caindo, mas nenhuma fatalidade".

Para contornar a situação, as equipes abriram algumas valas para o escorrimento da água. Anteriormente, a equipe da Defesa Civil também retirou idosas e pessoas que, porventura, necessitavam ser socorridas. "A chuva deu uma trégua. Agora, o tempo está nublado. Estamos fazendo o possível para contornar a situação", disse o secretário.

