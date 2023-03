Merendeira de Ararendá, no Ceará, é convidada de anúncio de reajuste da merenda escolar

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Francisca Elenilda da Silva participou do anúncio de reajuste nos valores repassados pelo Ministério da Educação (MEC) ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)

Na última sexta-feira, 10, a merendeira Francisca Elenilda da Silva, do município de Ararendá (CE), a a 346km de Fortaleza, participou do anúncio de reajuste nos valores repassados pelo Ministério da Educação (MEC) ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), em Brasília.

O aumento foi anunciado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e pelo ministro da Educação, o ex-governador cearense Camilo Santana (PT), em solenidade no Palácio do Planalto.

Francisca Elenilda trabalha há 18 anos na escola José Alves de Sena, em Ararendá, e representou a cidade que possui o maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de todo o Brasil, tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais no ensino fundamental.

Também estavam presentes na cerimônia o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; a Primeira-dama e socióloga, Rosângela Janja da Silva; o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa; a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, além da presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba.

Reajuste da merenda

Após seis anos sem correção, os valores per capita do Pnae para todas as etapas e modalidades da educação básica serão reajustados em percentuais que variam de 28% a 39%. O Programa é administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Para os ensinos médio e fundamental, o reajuste será de 39%. Para os estudantes da pré-escola e escolas indígenas e quilombolas, o aumento chega a 35%.

Para as demais etapas e modalidades, a correção será de 28%. Segundo o Governo Federal, neste ano, serão investidos R$ 5,5 bilhões para melhoria da qualidade dos alimentos nas escolas.



