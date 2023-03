Cantor Binha Cardoso, ex-parceiro de Simone e Simaria, sofre acidente de carro no Ceará

O cantor de forró Binha Cardoso, ex-parceiro da dupla Simone e Simaria na banda Forró do Muído, sofreu um acidente de carro na última sexta-feira, 3, no município de Maranguape, e segue hospitalizado.

Pelas redes sociais, a filha do artista, Thays Cardoso, relatou que o carro do cantor foi atingido por um caminhão na entrada da casa onde ele mora, em Itapebussu, e arrastado até um matagal. Além de Binha, a esposa e a neta do artista estavam no veículo, mas não tiveram ferimentos graves.

O cantor fraturou a clavícula em quatro cantos e está internado no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, onde aguarda a realização de procedimento cirúrgico.

O perfil oficial de Binha no Instagram publicou uma atualização com o estado de saúde do cantor. Segundo a postagem, o artista está consciente, porém não se recorda do acidente.

“Atualizações sobre o estado de saúde do Binha: acordou lúcido hoje, graças a Deus, mas não lembra de nada do acidente. Graças a Deus está bem melhor que ontem e aguardando pela cirurgia.”

Devido ao acidente, a conta também anunciou que as apresentações previstas para o mês de março foram adiadas.

“Sobre a agenda de shows do Binha: todos os shows do mês de março serão adiados. De abril em diante ainda não vamos nos pronunciar, pois esperamos que ele faça a cirurgia logo e se recupere o mais rápido possível”, completou a nota.

