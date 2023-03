Elmano sanciona lei que institucionaliza o Copac no Ceará

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), sancionou nesta sexta-feira, 3 de março, uma lei que institucionaliza o Programa de Segurança Cidadã e o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades da Polícia Militar do Ceará (Copac). A nova lei, aprovada no último dia 15 de fevereiro, possibilita a expansão dos serviços de policiamento realizados pelo Copac.

Segundo Elmano, o “policiamento realizado pelo Copac tem o objetivo de aproximar as forças de segurança das comunidades onde estão instalados os territórios, promovendo prevenção focada e atuante no combate à violência e proteção de segmentos minoritários".

O Copac já atua desde 2022 em torno de bases instaladas em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Maranguape e Sobral, com quatro serviços especializados: o Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (Cavv), Grupo de Segurança Escolar (GSE), Grupo de Segurança Comunitária (GSC) e Grupo de Prevenção Focada (GPF).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o programa da Polícia Militar atua voltado para a promoção da cultura de paz e prevenção da violência, atendendo a grupos em situação de vulnerabilidade nas comunidades cearenses.

