Polícia Federal deflagra operação contra pesca ilegal de lagostas no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 1º, uma operação de combate à pesca e comercialização ilegal de lagostas no Ceará.

A operação, denominada Macruros — em referência ao grupo biológico das lagostas — cumpre 60 mandados de busca e apreensão em cinco municípios do Estado: Fortaleza, Eusébio, Aracati, Fortim e Icapuí. Além do Ceará, a ação atua em Porto do Mangue, no Rio Grande do Norte, e em Alcobaça, na Bahia.

A ação de combate a crimes ambientais conta com a atuação de 230 policiais federais e é desenvolvida em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A fiscalização identificou mais de 249 toneladas de lagosta com indícios de serem provenientes de pesca ilegal no Ceará.

De acordo com a PF no Ceará, a investigação apontou indícios de um esquema criminoso de pesca ilegal de lagostas em praias de Aracati, Fortim e Icapuí.

Operação busca combater a pesca e a comercialização ilegal de lagostas no Ceará (Foto: Divulgação/Polícia Federal no Ceará)



O esquema envolvia pescadores, atravessadores e empresas, com possíveis falsificações de documentos para que o produto, proveniente da pesca ilegal, fosse comercializado de maneira formal no mercado nacional e internacional.

Os envolvidos no esquema poderão ser enquadrados nos crimes de pesca ilegal, obstrução a ação fiscalizadora ambiental, falsidade ideológica, receptação qualificada, associação criminosa e lavagem de dinheiro, sob penas de até 34 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados no material apreendido.

A operação Macruros segue com investigações de análise do material apreendido e do fluxo financeiro dos suspeitos.



Sobre o assunto Projeto garante acessibilidade na trilha da Serra das Almas, em Crateús

OAB-CE realiza entrega de carteira 50 mil a Sérgio Pereira, ex-morador de rua

Garoto morre afogado em açude de Canindé após sair para dar um mergulho

Veja quais regiões do Ceará deverão ter chuvas nesta quinta-feira

Tags