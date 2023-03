Projeto garante acessibilidade na trilha da Serra das Almas, em Crateús

Acessibilidade e contato com a natureza andam de mãos dadas na Reserva Natural Serra das Almas, localizada entre os municípios de Crateús, a 185 quilômetros de Fortaleza, e Buriti dos Montes, no Piauí. A unidade anunciou a criação de uma trilha específica para pessoas com dificuldade de locomoção. Para acolher o público, o local recebe uma série de adaptações na estrutura de visitação.

A ação faz parte do projeto “No Clima da Caatinga”, desenvolvido pela Associação Caatinga, com o patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Para facilitar a locomoção no interior da reserva, técnicos do projeto instalaram banheiros adaptados, espaços de apoio e cadeiras para banho nos quartos do Centro de Visitantes. Também estão sendo construídas rampas de acesso a todos os cômodos.

O coordenador geral da Associação Caatinga, Daniel Fernandes, afirma que o objetivo das intervenções é tornar o contato com a natureza uma experiência cada vez mais acessível. “A Serra das Almas é um local ideal para quem quer ter um contato direto com a rica biodiversidade do semiárido e, agora, estamos realizando adaptações nas estruturas de visitação para garantir que mais pessoas possam visitar nossa unidade de conservação com conforto”.

O trecho com trilha acessível tem percurso de aproximadamente 500 metros e foi construído com material resistente e de largura necessária para comportar as dimensões de cadeiras de rodas e outros dispositivos usados por pessoas com baixa mobilidade, tais como muletas, bengalas e andadores. A área pavimentada está sendo ampliada com piçarra, material feito com pedras serradas e cimento, para estender ainda mais o percurso do passeio.

Todos os visitantes com deficiência física têm acesso a uma cadeira adaptada projetada para trilhas com maior grau de dificuldade. A reserva disponibiliza alojamento, refeitório, laboratório e auditório para os frequentadores do local. Os passeios podem ser agendados por meio do site do projeto.

Flora paradisíaca

A Reserva Natural Serra das Almas é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) reconhecida pela Unesco como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Caatinga, por abrigar uma grande área preservada do bioma Caatinga e pela sua interação com as comunidades rurais do seu entorno. Maior reserva particular do Ceará, a unidade conta com 6.285 hectares de área protegida.

A reserva abriga quatro nascentes, espécies ameaçadas de extinção e contribui para o escoamento de 1,5 bilhão de litros de água. Além disso, estoca mais de 1,6 milhão de tonelada de carbono e sequestra, anualmente, quase 23 mil toneladas de carbono da atmosfera.

