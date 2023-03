OAB-CE realiza entrega de carteira 50 mil a Sérgio Pereira, ex-morador de rua

Na infância sem moradia e com fome, Sérgio Pereira, aos 36 anos, se torna advogado com carteira número 50 mil da OAB-CE

A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) entregou, nesta terça-feira, 28, a carteira de número 50 mil ao advogado Sérgio Pereira, de 36 anos, ex-morador de rua que conseguiu passar “de primeira” no exame.

Para Erinaldo Dantas, presidente da OAB-CE, a história de "Serginho", apelido carinhoso dado pelo titular, reafirma a importância de se "perseverar sonhos”. “Ele poderia ter usado a desculpa: ‘não tenho como estudar, trabalho o dia todo’. Não. Nunca desistiu. Imagine ser motoboy e arranjar tempo (para estudar). Ele arranjava. Era aula atrás de aula, com um fone de ouvido conectado no celular”, conta.

O número 50 mil da OAB-CE, tão quanto emblemático, também traz consigo uma história de muita luta do detentor deste marco. O maranhense Sérgio, infeliz com a relação familiar, se mudou [sozinho], aos 11 anos, para Fortaleza. Sem ter onde morar e comer, ele precisou interromper os estudos, quando estava na 3ª série do Ensino Fundamental.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após duas décadas, já como entregador e com certa estabilidade financeira, Sérgio decidiu que iria concluir o Ensino Médio e se formar em Direito. Isto porque, havia uma ambição muito mais forte em jogo: “Sempre pensei que estudar seria a melhor opção para provar que poderia ser alguém melhor, digno de respeito”, evidenciou, em tom emotivo.

Ainda segundo o advogado, se não fosse a parceira de longa data, a enfermeira Juliana Moraes, com quem tem um filho de 7 anos chamado Nicolas, nada disso teria sido possível. “Via minha esposa estudando, me motivava ainda mais. Tanto é que assim que ela terminou os estudos, comecei os meus”, afirmou.

Apesar da conquista, Sérgio pondera que, agora, a luta não é mais só para si. “Quero ajudar as pessoas em situação de rua, representar os meus colegas motoqueiros e entregadores, seja por meio da Justiça — da advocacia trabalhista, ou criminalista, que são as áreas que mais gosto —, ou como for. Eu sei como é duro estar nessa situação”, encerrou.

OAB Plural

Erinaldo Dantas revelou ainda durante a solenidade de entrega da carteira 50 mil, que, desde o início da gestão, almeja tornar a OAB-CE cada vez mais plural. “Costumo dizer que meu primeiro mandato foi pintado pela inclusão. Estabeleceram-se uma série de regras, que se repercutiram para o segundo. Por exemplo, metade das chapas são formadas por mulheres. 60% mulheres, 40% homens”, apontou.

Além disso, hoje, existe maior procura por advogados do Interior, advogados mais jovens, e pelo menos 30% dos profissionais devem ser negros. “Senão, as pessoas ficam invisíveis”, disse.



Sobre o assunto Ceará: Entregador que viveu em situação de rua é aprovado na OAB

Tags