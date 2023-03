Veja quais regiões do Ceará deverão ter chuvas nesta quinta-feira

Foi divulgado um novo boletim das condições climáticas para todo o Ceará. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a noite desta terça-feira, 28, e a madrugada desta quarta-feira, 1º, a macrorregião do Cariri continua com condições favoráveis para chuva isolada.

O tempo deve permanecer estável no decorrer da quarta-feira, 1º, no Estado, com chuvas isoladas. Para a quinta-feira, 2, é estimado o aumento da nebulosidade, com chuvas isoladas, em todas as macrorregiões, que ocorrem por áreas de instabilidade vindas do Oceano Atlântico.

Com isso, a projeção fica da seguinte forma:

Terça 28.02 - Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada no Cariri.

Quarta 01.03 - Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva isolada no Cariri e na faixa litorânea, e baixa possibilidade de chuva isolada nas demais macrorregiões.

Com estimativa de chuva nos períodos:

Madrugada: Cariri, Sul do Sertão Central e Inhamuns, Faixa Litorânea;

Manhã: Faixa Litorânea;

Tarde: Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana;

Noite: Cariri, Sertão Central e Inhamuns.

Quinta 02.03 - Céu variando de nublado a parcialmente nublado, com alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.

Com estimativa de chuvas nos períodos:

Madrugada: Cariri, Sul do Sertão Central e Inhamuns, Faixa Litorânea;

Manhã: Faixa Litorânea;

Tarde: Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana;

Noite: Cariri, Sertão Central e Inhamuns.

Previsão para Fortaleza e Região Metropolitana

A Região Metropolitana de Fortaleza tem previsão de chuvas isoladas. Assim, a previsão para a região fica da seguinte forma:

Terça 28.02 - Céu sem nuvens

Quarta 01.03 - Variação do céu entre parcialmente nublado a poucas nuvens, com possibilidade de chuva isolada no período da madrugada e manhã.

Quinta 02.03 - Céu variando de nublado a parcialmente nublado, com alta possibilidade de chuva isolada nos períodos da madrugada e manhã.



