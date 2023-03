Mais de 110 mil raios foram registrados no Ceará em 2023

Nos dois primeiros meses de 2023, o Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel Ceará registrou mais de 110 mil raios. O número de descargas atmosféricas supera a quantidade registrada em todo o ano de 2021 e ultrapassa metade do valor contabilizado em 2022.



Mais de 15 mil destas descargas atmosféricas foram registradas somente na última sexta-feira, dia 24 de fevereiro, quando o território cearense teve uma média de 15.6 milímetros (mm) de chuva, com maiores volumes no litoral de Fortaleza.

Segundo dados da Enel, as regiões cearenses mais afetadas pelos raios em 2023 foram o Cariri, com 16.762 ocorrências, centro-sul, com 16.065, e o Vale do Jaguaribe, com 15.409.

Entre os municípios cearenses, Granja, Russas e Icó tiveram a maior quantidade de raios registrados em 2023, com 6.129, 3.944 e 3.531, respectivamente.

Durante tempestades de raios, a Enel orienta evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada e de chuveiros e torneiras elétricas, permanecer dentro de casa e não realizar consertos de instalações elétricas.

Estando fora de casa, as orientações são não não ficar em locais abertos ou em contato com objetos metálicos.



