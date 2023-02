Peixe-boi Estevão realiza traslado para cativeiro em Icapuí

Na próxima terça-feira, 28 de fevereiro, a Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis) vai realizar a translocação do peixe-boi Estevão, com seis anos de idade e 450 kg, para um cativeiro em Icapuí, há 205,3 km de Fortaleza. No local, ele terá contato com a fauna e o ambiente marinho e passará por meses de aclimatação antes de ser solto na natureza.



O peixe-boi foi resgatado em 2016, na Praia do Estevão, em Aracati. Ele está em isolamento desde o dia 10 de fevereiro deste ano e aguarda o translado, que mobiliza esforços da equipe técnica do Programa de Mamíferos Marinhos (PMM) da ONG Aquasis e de órgãos de segurança municipais e estaduais.

Atualmente, a área de cativeiro localizado na Praia da Peroba abriga outros três peixes-bois já em processo de aclimatação: Mirim, Chiquinho e Flor. Outros 12 animais aguardam transferência para a estrutura, que comporta até quatro peixes-bois.

Cativeiro comporta até quatro peixes-bois (Foto: Heideger Nascimento)



Os animais devem permanecer no local por seis meses antes de passar por uma avaliação técnica para determinar se estão prontos para soltura. Ao serem soltos, os peixe-bois continuam em monitoramento pelos profissionais da ONG Aquasis, que acompanham seu deslocamento.

Serviço:



Em caso de avistamento de peixe-boi, a população deve entrar em contato com a Equipe de Resgate 24h através do telefone (85) 99800-0109.