Ceará encerra fevereiro com cinco açudes sangrando, aponta Cogerh

Primeiro mês da estação chuvosa no Ceará, fevereiro chega ao fim com cinco açudes sangrando. Outros cinco reservatórios acumulam volumes acima de 90% da capacidade total e estão na iminência de transbordar. Os dados foram extraídos do Portal Hidrológico do Ceará, gerenciado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), nesta terça-feira, 27, na atualização divulgada às 18h07min.

Estão com as águas vertendo os açudes Muquém (Cariús), Valério (Altaneira), Germinal (Palmácia), Tijuquinha (Baturité) e Rosário (Lavras da Mangabeira). Este último tem a maior capacidade hídrica entre as cinco barragens, cerca de 47 milhões de metros cúbicos (m³), e atingiu 100% da capacidade ainda no dia 23 de janeiro.

Dos reservatórios com aportes acima de 90%, o Caldeirões, em Saboeiro, é o que está mais próximo de verter suas águas, com volume na casa dos 99%. Em seguida aparecem o açude Curral Velho, em Morada Nova, com 97%, e o açude Aracoiaba, em município homônimo, com 96%. Também estão perto de sangrar o Ubaldinho, em Cedro, e o Itapajé, em cidade homônima, com 93% e 90% de suas capacidades, respectivamente.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Cogerh monitora 157 açudes em todas as regiões do Estado. Juntas, as barragens podem acumular até 18,5 bilhões de m³. O volume atual é de 5,79 bilhões (m³), correspondente a 31,2% da capacidade máxima. O cenário é melhor do que em fevereiro de 2022, quando o índice chegava a 21,1% e havia apenas um açude sangrando.

Nos dois primeiros meses de 2023, os reservatórios cearenses acumularam cerca de 358,4 milhões de m³ de água, uma média diária de 8,8 milhões (m³). O Açude do Orós, segundo maior do Estado, armazenou o maior aporte: 80 milhões (m³). O Castanhão, a maior barragem, aparece logo depois com acréscimo de 60 milhões (m³), seguido do açude Itaúna (Granja), com pouco mais de 10 milhões (m³).

A reserva hídrica dos dois maiores reservatórios cearenses mais que dobrou na comparação com o mesmo período do ano passado. No Castanhão, o volume passou de 8% para 19,53%, enquanto o Orós evoluiu de 22,49% para 45,36%.

Já o Banabuiú, açude com a terceira maior capacidade de armazenamento, enfrenta um cenário de escassez, com aporte atual de apenas 8,8%. O reservatório integra a lista dos 68 açudes cujos volumes estão abaixo de 30%. Destes, 18 operam no volume morto, com menos de 5% de reserva hídrica, e nove estão completamente secos.

O mapa hídrico do Estado é dividido em doze bacias hidrográficas. Seis delas acumulam reservas acima de 50%: Baixo Jaguaribe (71%), Coreaú (70%), Acaraú (66%), Metropolitana (61%), Litoral (59%) e Salgado (53%). Nas demais os índices são os seguintes: Banabuiú (9%), Sertões de Crateús (13%), Curu (16%), Médio Jaguaribe (18%), Alto Jaguaribe (44%) e Serra da Ibiapaba (49%).

De acordo com o diretor de Operações da Cogerh, Bruno Rebouças, a situação hídrica de todas as bacias será avaliada pelos comitês locais em junho, após o encerramento da estação chuvosa. Os colegiados irão analisar se os volumes acumulados são suficientes para o abastecimento hídrico da população. “O intuito é garantir uma operação segura para todos e atender as demandas prioritárias”, explica o diretor.

Em 2022 o Ceará teve a segunda maior evolução hídrica da última década. De acordo com dados consolidados pela Cogerh, o Estado encerrou o ano com um acréscimo de 5,1 bilhões de m³ nos reservatórios monitorados. De 2012 até o ano passado, o maior aporte foi registrado em 2020 (5,99 bilhões/m³) e o menor em 2015 (0,75 bilhão de m³).

Sobre o assunto Alerta de chuvas intensas no CE: quatro municípios podem sofrer com alagamentos

Chuvas no Ceará atingem média para fevereiro; veja previsão do tempo

Ceará tem fortes chuvas no começo desta sexta-feira, 24

Tags