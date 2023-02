Quase 80 cidades no Ceará registram chuva; veja previsão do tempo

Até às 10 horas deste domingo, 26, 79 cidades cearenses haviam registrado chuvas.

De acordo com informações divulgadas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta manhã, o maior índice de precipitação foi observado no município de Jardim, a 540,3 km de Fortaleza, com 52 milímetros. O valor foi visto no posto Serra Boca da Mata L.

Na sequência, aparecem Amontada, no posto de Barra das Moitas, com 51 mm, novamente Jardim, mas no posto Serra Brejinha, com 40 mm, e Ararendá, no posto Lagoa de Santo Antônio, com 37 mm de precipitação. Na Capital, foram observados 7.8 mm no posto Defesa Civil de Fortaleza.

Confira as 10 maiores chuvas do dia por posto:

Jardim (Posto: Serra Boca da Mata L): 52 mm

Amontada (Posto: Barra das Moitas): 51 mm

Jardim (Posto: Serra Brejinha): 40 mm

Ararendá (Posto: Lagoa de Santo Antônio): 37 mm

Irauçuba (Posto: Missi): 37 mm

Ararendá (posto: Santo Antônio): 36.6 mm

Santana do Acaraú (Posto: Açude São Vicente): 35.4 mm

Tejuçuoca (Posto: Tejuçuoca): 33 mm

Bela Cruz (Posto: Prata): 33 mm

Porteiras (Posto: Sitio Saco): 32 mm

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, são esperados para os próximos dias chuvas em todo o Ceará, com intensidade variando entre fraca e forte em alguns locais do Estado. A previsão para este domingo, 26, é de chuva ao longo do dia em todas as macrorregiões e os maiores acumulados poderão se concentrar sobre a faixa litorânea, a Ibiapaba, no Cariri e o centro-oeste do Sertão Central e Inhamuns.

Em relação às outras regiões, a estimativa é de chuva entre à tarde e à noite, com intensidade variando de fraca a moderada. Na segunda-feira, 27, a fundação prevê chuva entre a madrugada e a manhã na região Centro-Norte, que abarca a Faixa Litorânea, o Maciço de Baturité, Ibiapaba, norte da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns.

Nessas localidades, é possível chuva com intensidade variando de fraca a forte, podendo ocorrer acumulados elevados. Quanto às demais regiões, a tendência é de chuva isolada e passageira, preferencialmente entre a tarde e a noite. Na terça-feira, 28, o indicativo é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva em todas as macrorregiões.

A previsão para Fortaleza e Região Metropolitana é de chuva isolada ao longo do dia, com intensidade de fraca a moderada neste domingo, 26. Na segunda-feira, 27,a tendência é de que os maiores acumulados aconteçam entre a madrugada e a manhã, com intensidade variando de fraca a moderada, podendo ocasionalmente ficar forte.

Na terça-feira, 28, a estimativa é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva isolada entre a madrugada e a manhã. No período da tarde e noite, céu indo de parcialmente nublado a poucas nuvens.

De acordo com a instituição, as chuvas esperadas ocorrerão devido a áreas de instabilidade atmosférica vindas do Oceano Atlântico, sistema de brisa e a efeitos locais, como relevo, temperatura e umidade.

O balanço do mês

Segundo a Funceme, o balanço parcial indica chuvas dentro da média, considerando o Ceará como um todo. Apenas Ibiapaba, enquanto macrorregião, não entrou ainda na normalidade. No Litoral de Fortaleza houve o maior registro de chuva, com acumulado de 160,5 mm (considerando apenas os dados “brutos”).

À exceção dos dias 3 e 14, houve registro de chuvas em todas as macrorregiões ao longo de fevereiro. Houve, porém, dias (como em 13 de fevereiro) com apenas uma chuva no Cariri (além das demais áreas do Ceará) de 13 mm. Do último dia 23 até este domingo, 26, choveu em todas as macrorregiões, mas de forma “mais expressiva e espalhada”.

De quarta-feira, 22, para quinta-feira, 23, choveu em 175 municípios; de 23 para 24, em 164 cidades; de 24 para 25, em 127 municípios e, de 25 para 26, dados parciais indicam chuvas em 79 cidades cearenses.



