Correria: Jogo é interrompido em Areninha de Maracanaú após assassinato a tiros

Uma partida de futebol amador foi encerrada às pressas na Areninha do bairro Jardim Jatobá, em Maracanaú, na noite deste sábado, 25, após um assassinato a tiros numa rua ao lado do equipamento esportivo. O momento foi registrado por uma live que transmitia o jogo ao vivo pelo Instagram. O alvo era um jovem de 20 anos, que morreu no local.

A transmissão mostra a correria do público e dos jogadores após os fortes estampidos. Inicialmente, as pessoas parecem não associar o barulho a tiros de arma de fogo. Mas com uma sequência de aproximadamente 20 disparos, o medo tomou conta dos presentes. Atletas, comissões técnicas, árbitros e torcedores começaram a correr em direção a uma das saídas da Areninha até que a filmagem é interrompida.

Veja o vídeo

Uma testemunha que estava no local contou ao O POVO que o episódio de violência deixou a comunidade do bairro assustada. "Ninguém esperava isso. A Areninha funciona há muito tempo e o lugar aqui é bastante tranquilo, nunca tinha acontecido algo desse tipo. Não foi nada relacionado ao jogo e nem às torcidas. Até agora não temos explicação para o que aconteceu", narra.

A partida, válida pela semifinal da Copa Siqueira, estava a seis minutos do fim, com o placar de 1 a 1 e a decisão indo para os pênaltis. Diante do ocorrido, as duas equipes combinaram que posteriormente agendariam uma nova data para o confronto nas penalidades. "Todo mundo estava assustado e o pensamento era um só: ir para casa", descreveu a testemunha.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo do jovem foi recolhido pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce), que analisa amostras recolhidas no local do homicídio para identificar a autoria dos disparos. Ninguém havia sido preso até a tarde deste domingo, 26.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as investigações deste caso, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas por telefone ou aplicativo de mensagem, com anonimato e sigilo garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp SSPDS: 85 3101 0181

