Após morte de mãe e filho em Brejo Santo, ato pede segurança em trecho da BR-116

Populares de Brejo Santo, na região Sul do Ceará, realizaram uma manifestação na manhã deste sábado, 25, para pedir por mais segurança no trecho da BR-116 que atravessa o município. O local, de acordo com informações do Blog do jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, não possui redutor de velocidade e registra acidentes com frequência, como o que vitimou mãe e filho durante o Carnaval.

Vestidos de preto, os manifestantes se reuniram na Praça Dionizio Rocha e fizeram uma caminhada carregando cartazes com frases como “Queremos sinalização! Chega de mortes”, “Queremos radares e fotossensores na BR” e “Desacelerar para salvar vidas”.

Segundo moradores, há um desejo de que a estrada seja retirada de dentro da cidade, a exemplo de Missão Velha, Horizonte e Pacajus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Mãe e filho morrem em acidente na BR-116; Prefeitura de Brejo Santo cancela shows

Toda a movimentação foi acompanhada por viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de policiais militares e agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) do Município.

De acordo com o inspetor David Breno, chefe de operações da PRF no Ceará, “a reivindicação por um trânsito mais seguro é justa e isso requer a participação de todos, a sociedade e as instituições públicas, para que possamos dar atenção a esses locais que precisam ter intervenções de engenharia, sinalização e fiscalização. O diálogo é melhor caminho”.

A prefeita de Brejo Santo, Gislaine Landim (PDT), informou sobre a definição de uma audiência pública que será realizada na próxima sexta-feira, 3 de março, às 9h, com participação da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), da Polícia Rodoviária Federal, além de um representante da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).



Com informações do jornalista Farias Jr., da rádio CBN Cariri



Tags