Segurança no Carnaval: SSPDS divulga dicas para se prevenir no período

Na época de Carnaval, algumas situações podem ameaçar a saúde e a segurança da população. Com isso, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Estado do Ceará divulgou, nesta sexta-feira, uma série de dicas para evitar estes riscos durante o carnaval.



No período, as Delegacias Regionais da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) devem funcionar em regime de plantão no interior do estado. Em Fortaleza, funcionarão as delegacias do 2º, 10°,23°,13°,30° e 34° Distrito Policial, além das Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA) e da Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As Delegacias Municipais de São Benedito, Guaramiranga e Paracuru também devem funcionar nos dias de Carnaval.

Segurança de crianças e adolescentes

Entre as recomendações da SSPDS estão prezar pelo cuidado de crianças e adolescentes, por muitas vezes estarem em situação de maior vulnerabilidade. A Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa) orienta que pais e responsáveis prestem atenção nos ambientes que as crianças vão frequentar, e garantam que esses lugares tenham boa iluminação e policiamento.

Além disso, crianças e adolescentes não devem pegar carona com pessoas desconhecidas ou deslocar-se por meio de carros de aplicativo sem estarem acompanhados por adultos responsáveis. Casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes devem ser denunciados imediatamente à Polícia Civil.

Segurança para banhistas

Muito comum durante o feriado de Carnaval, o banho de mar também pode apresentar riscos à população. Com isso, o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará recomenda não entrar na água após ingerir bebidas alcoólicas e tomar cuidado com correntes de retorno.

Também é fundamental orientar e acompanhar as crianças durante o banho. Antes do banho, os responsáveis devem estabelecer regras de segurança para esse momento de lazer.

Para evitar que essas crianças se percam, os responsáveis podem também procurar postos do Corpo de Bombeiros, nos quais são disponibilizadas pulseirinhas de identificação onde podem ser informados dados para contato.

Prevenção de incêndios domésticos

Outra orientação do Corpo de Bombeiros é, para quem pretende viajar no feriado, desligar equipamentos eletrônicos, o disjuntor de energia e o registro de gás para diminuir o risco de incêndios.

De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), cerca de 80% dos casos de incêndio domésticos são ocasionados por curtos-circuitos na rede elétrica.

Segurança da mulher

Às mulheres, a SSPDS recomenda tomar cuidado para evitar possíveis golpes. Algumas orientações importantes são não deixar copos de bebida vulneráveis ou aceitar bebidas de estranhos.

“As mulheres devem ter cuidado com a bebida, dar preferência às latinhas ou recipientes fechados para evitar que coloquem algum tipo de substância na bebida,” coloca a delegada Eliana Maia, titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.

O consentimento é fundamental para qualquer envolvimento físico. Para consentir o ato sexual, os parceiros precisam dizer “sim” e não podem estar sob efeito de álcool.

Crimes contra a dignidade sexual como abuso sexual e estupro têm pena de seis a dez anos de reclusão. A SSPDS também lembra que a importunação sexual, incluindo “roubar beijos”, é crime no Brasil e tem pena de reclusão de um a cinco anos.

Pessoas que presenciem ou sejam vítimas de crimes contra a dignidade sexual devem realizar a denúncia na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.

Como denunciar

A SSPDS explicou também como denunciar estes crimes durante o carnaval. Conforme a Secretaria, qualquer pessoa que tome conhecimento de situações de violência contra a mulher pode denunciar as agressões pelo número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da SSPDS.

A Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24h, também recebe e encaminha denúncias por meio do número 180. Pelo número também são realizadas escutas qualificadas a mulheres vítimas de violência.

Outro canal é o Disque Direitos Humanos, pelo número 100, com o qual é possível denunciar de maneira anônima e sigilosa violações de direitos .

O Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) também vai funcionar durante o feriado pelo telefone 181 ou whatsapp (85) 3101-0181.

