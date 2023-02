Católicos recorrem a retiros espirituais como alternativa aos festejos do Carnaval

Em contrapartida a folia do Carnaval, diferentes instituições religiosas vão realizar retiros espirituais para os fiéis. O objetivo dos encontros é fortalecer laço entre os fiéis e estimular a fé entre os participantes.

Expoente deste movimento, a Comunidade Católica Shalom, dos dias 18 a 22 de fevereiro, vai realizar mais uma edição do Renascer, desta vez com o tema “Minha alma engrandece o Senhor”. O encontro é realizado desde 1986. Atividades para crianças vão ser disponibilizadas, bem como cadastros para doação de medula óssea pelo Hemoce.

Já a Arquidiocese de Fortaleza vai realizar mais uma programação do Renovar. Neste ano, o tema do retiro é “Desperta! Em Jesus, Deus te escolheu”. A lista de atividades inclui celebração eucarística, louvor e confissões. As crianças também vão ter um espaço destinado a brincadeiras e outras interações.



Shalom



Aracati

Local: Escola Beni Carvalho (Rua Beni Carvalho, 1679 / Nossa Senhora de Lourdes).

Data: 18 a 21 de fevereiro.

Crateús

Local: Colégio Primeiro de Janeiro (Rua dos Tabajaras, 376 / São Vicente).



Data: 19 a 21 de fevereiro.

Fortaleza

Local: Ginásio Paulo Sarasate (R. Ildefonso Albano, 2050 / Dionísio Torres).

Data: 19 a 21 de fevereiro.

Itapipoca

Local: Colégio Alfa Baby (R. Padre Bezerra / Alto Alegre).

Data: 18 a 21 de fevereiro.

Pindoretama

Local: EMEB Professora Verônica Pereira de Araújo (Rodovia CE 040 / Centro).



Data: 19 a 21 de fevereiro.

Quixadá

Local: Escola Coronel Virgílio Távora (Rua Epitácio Pessoa, 1498 / Centro).



Data: 18 a 21 de fevereiro.

Sobral

Local: Av. José de Arimatéia Monte e Silva (574 / Junco).

Data: 18 a 21 de fevereiro.

Renovar

Igreja Matriz da Paróquia do Imaculado Coração de Maria

Endereço: Rua Professor Miramar da Ponte, 305 / Henrique Jorge.

Data: 18 a 21 de fevereiro (14h).

Comunidade Mariana Porta do Céu

Endereço: Rua Coronel Manuel Albano, 299 / Mondubim.

Data: 19 a 21 de fevereiro (8h30).

Matriz da Paróquia Nossa Senhora das Graças,



Endereço: Rua Fernando Farias de Melo, 840 / Manuel Sátiro.



Data: 19 a 21 de fevereiro (14h).





