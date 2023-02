Ceará terá reforço de 389 bombeiros por dia no litoral durante o Carnaval

Os bombeiros possuem um equipe responsável por vistoriar e fiscalizar as estruturas dos eventos, com o intuito de evitar possíveis incêndios e confusões

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) iniciou, na manhã desta sexta-feira, 17, a operação Carnaval 2023, que contará com um reforço de 389 profissionais por dia. Em dias normais, o efetivo trabalhando é de 271, e no período festivo serão 660 profissionais presentes em 16 dos 20 municípios do litoral do Estado até a próxima terça-feira, 21.

O aumento é de 144% no tamanho da equipe dos socorristas. “Estamos preparados para atender todo e qualquer tipo de ocorrência, principalmente, aquelas pessoas que estão nas praias se divertindo", disse Cláudio Barreto, comandante-geral, em cerimônia que marcou o início das atividades da ação nesta manhã.

Ainda de acordo com ele, os socorristas passaram por um treinamento de salvamento aquático no mês de janeiro como forma de preparação para a operação. “O treinamento foi específico para guardas-vidas, com homens e mulheres. A gente tem que capacitar nossos bombeiros. Todos os dias eles estão correndo, se exercitando, porque a qualquer momento ele pode ser acionado”, complementa.

Apesar do grande foco na questão dos salvamentos aquáticos, os bombeiros também contam com o Comando de Engenharia e Prevenção de Incêndios (Cepi), responsável por vistoriar e fiscalizar as estruturas dos eventos com o intuito de evitar possíveis incêndios e confusões.

Crianças perdidas

Para evitar casos de desaparecimento de crianças, os socorristas possuem 13 mil pulseiras de identificação que serão distribuídas para os foliões que estarão com crianças.

As pulseiras, que foram confeccionadas em parceria com a rede de farmácias Pague Menos, possuem três tópicos para serem preenchidos: nome, responsável e telefones. “Isso facilita a vida da gente, quase todos os dias temos crianças que se perdem ou desaparecem. Agora, com essa grande quantidade de pessoas que estão indo para as praias, temos que ter um cuidado redobrado”, aponta Cláudio Barreto, comandante-geral do CBMCE.



Orientações para a prevenção contra afogamentos

Os bombeiros também aconselham que o público siga as dicas dos profissionais e tome os cuidados necessários. “A gente também pede o apoio de toda a sociedade, essa parceria é muito importante. Afinal de contas, a gente não quer que aconteça nenhum tipo de afogamento fatal ou algo indesejável”, alerta o comandante.

Cuidados para evitar afogamentos:

1 - Não é recomendado ir para uma parte muito funda do mar. O comandante-geral dos bombeiros faz um alerta especial para a Praia do Futuro: “Ela tem valas e de uma hora para outra você pode cair em um buraco, então fica na água só até a altura do umbigo”.

2 - Procure nadar em áreas supervisionadas pelos guarda-vidas e pergunte sobre os lugares mais comuns para se banhar.

3 - Evite nadar depois de fazer uma refeição. De acordo com os bombeiros, o esforço que a natação requer pode fazer com que a pessoa passe mal.

4 - Evite a exposição prolongada ao sol sem protetor solar, com o intuito de evitar a insolação. Também é muito importante se manter hidratado.

Serviço

Mesmo com a operação de Carnaval, os bombeiros continuam fazendo atendimentos rotineiros, com um equipe de 271 profissionais disponíveis 24 horas por dia. Eles podem ser acionados através do telefone de número 193.



