Regiões do Ceará podem ter chuvas e ventos fortes nesta segunda, 13

A maior parte do Ceará deve começar a semana com chuva forte, conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Todo o Litoral, Centro-Sul, Região Norte e Cariri estão sujeitos a chuvas intensas.

O aviso meteorológico indica de 20% a 40% de probabilidade para ocorrer acumulados expressivos de chuva.

Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento. Os maiores acumulados estão previstos para acontecerem no decorrer de segunda-feira, 13.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta para o Ceará neste domingo, 12, com validade até segunda-feira, 13. Pelo menos 102 municípios cearenses estão em alerta para o risco de chuvas fortes.

O acumulado das precipitações nestas localidades pode ser de até 50 milímetros ao dia. Há, ainda, risco para ventos fortes com rajadas que podem atingir 60 km/h.

As cidades estão classificadas no grau 1 de severidade dos alertas do Inmet. Há baixos os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

