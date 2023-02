Ceará: veja regiões com chuvas no início da semana

Cariri, Litoral Norte e Ibiapaba podem ter chuva nesta tarde e noite. Tendência para segunda e terça-feira é de aumento da área com chuva em todas as macrorregiões

A maior parte do Ceará deve ficar sem chuvas durante este domingo, 12. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), apenas as regiões do Cariri, do litoral Norte e da Ibiapaba podem apresentar chuva pontuais e passageiras entre a tarde e a noite.

Para segunda-feira, 13, e terça-feira, 14, a tendência é de aumento da área com chuva em todas as macrorregiões. São esperadas chuvas com intensidade variando de fraca a forte ao longo do dia.

Em Fortaleza e Região Metropolitana, a previsão é de chuva de intensidade variando de fraca a forte entre os períodos da madrugada e manhã tanto na segunda quanto na terça-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As chuvas esperadas devem-se a áreas de instabilidade atmosférica associada à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a efeitos locais, como brisa, relevo, temperatura e umidade.

Confira a previsão do tempo completa:

Segunda-feira, 12

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri, na Ibiapaba e no Litoral Norte durante a tarde e à noite.

Para Fortaleza e Região Metropolitana, céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todo o período.

Terça e quarta-feira, 13 e 14

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. As chuvas devem ocorrer nos seguintes períodos do dia:

Madrugada - Faixa litorânea, Cariri e Sertão Central e Inhamuns;

Manhã - Faixa litorânea, Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité;

Tarde - Em todas as macrorregiões;

Noite - Litoral Norte, Ibiapaba, Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.

Para Fortaleza e Região Metropolitana, céu parcialmente nublado com chuva pela madrugada e manhã. Nos demais períodos, céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

Sobre o assunto 565 armas foram apreendidas no Ceará em janeiro

Mais de 300 lança-perfumes são apreendidos no Ceará a uma semana do Carnaval

Apreensões de arma de fogo crescem em 10% no Ceará em janeiro de 2023

Área em situação de seca no Ceará atinge menor patamar em quatro meses

Tags