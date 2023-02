Funceme aponta tendência de chuvas em todas as macrorregiões do Ceará até sexta

Previsão do tempo divulgada nesta quarta-feira, 8, pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica tendência de chuvas isoladas em todas as macrorregiões do Ceará até a próxima sexta-feira, 10. A intensidade das precipitações, conforme aponta a projeção, deve variar de fraca a moderada.

Nesta quinta-feira, 9, o clima deve ficar mais ameno em relação aos últimos dias, com céu variando de nublado a parcialmente nublado. As chuvas são esperadas no período da manhã para as regiões do Cariri, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana. No Litoral Norte e Ibiapaba as chances de precipitações são maiores na tarde ou noite.

O cenário favorável para chuvas deve se repetir na sexta-feira, mas o sol pode reaparecer com mais força. Nos dois dias a Funceme prevê alta possibilidade de precipitações durante a madrugada e no início da manhã em Fortaleza e na Região Metropolitana da Capital.

As chuvas são esperadas, segundo a Funceme, devido à formação de áreas de instabilidade provenientes do oceano Atlântico e do leste do Nordeste brasileiro. Além disso, variáveis locais também podem favorecer as precipitações, como o sistema de brisa, temperatura, umidade relativa e interação da circulação dos ventos com o relevo.

Veja a previsão detalhada

Quinta-feira - 09/02: Na madrugada e início da manhã, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada. À tarde e à noite, céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

Sexta-feira - 10/02: Na madrugada e início da manhã, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada. À tarde e à noite, céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

