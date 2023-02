Doação de sangue: Hemoce faz ação para manter estoque no Carnaval

Uma nova campanha de incentivo à doação de sangue foi iniciada na sede do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), nesta segunda-feira, 6. O tema da ação é “No bloco da doação, você também é folião”, e o intuito é preparar o estoque para o ciclo carnavalesco. A campanha prossegue até o dia 22 de fevereiro.

A banda Os Transacionais abriu a campanha na sede do Hemoce. O grupo se apresenta voluntariamente há mais de cinco anos em eventos do equipamento, localizado na avenida José Bastos. O lançamento do projeto também ocorreu de forma simultânea nas unidades regionais do interior do Ceará.

“Receber o convite para colaborar com uma ação de solidariedade e cuidado como esta é uma satisfação. A visibilidade que a banda consegue no período de Carnaval está sendo revertida para algo de extrema importância, que é a doação de sangue”, disse Jolson Ximenes, vocalista e baixista da banda Os Transacionais.

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) lança campanha para manter estoque durante o período carnavalesco, nesta segunda-feira, 6 (Foto: Levi Aguiar)



A coordenadora de Captação de Doadores do Hemoce, Nágela Lima, explica que a campanha tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da doação antes do período do Carnaval e ajuda a salvar vidas.

“Você não encontra sangue em farmácia. É através da disponibilidade e da solidariedade das pessoas que a gente consegue manter o estoque e salvar a vida das pessoas.”

De acordo com a coordenadora, para se candidatar à doação de sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem levar o termo de consentimento padrão assinado por pais ou responsável legal.

Além disso, quando um voluntário doa sangue, essa bolsa leva, em média, 24 horas para ser liberada para os hospitais. “Por isso é tão importante que a doação seja feita com antecedência e mantida regularmente. O paciente que receberá a transfusão, muitas vezes, não pode esperar”, ressalta.

Contagiado pela presença da banda no Centro, o funcionário público, Paulo Henrique, 35, aproveitou para realizar a doação anual de sangue.

“Eu vim por dois motivos. Primeiro que eu gosto e acompanho a banda desde 2014. Além disso, eu costumo doar pelo menos uma vez ao ano. Soube dessa campanha pelo Instagram dos Transacionais. Todo mundo que está apto a doar precisa fazer isso, pelo menos, uma vez por ano. A doação pode salvar vidas.”



Quem também esteve no Hemoce para doar sangue e acompanhar a apresentação da banda foi a professora Nágela Vieira, 41. “Eu sempre doei sangue. Desde muito jovem. A gente sabe que uma bolsa de sangue pode salvar a vida de até três pessoas.”

“Em um dia como esse a gente ganha este presente, um show dos Transacionais. Uma amiga minha disse que a banda viria tocar aqui, então eu aproveitei para vir, ver a banda e doar sangue”, acrescenta a professora.



A rede de equipamentos do Hemoce atende à demanda de mais de 480 unidades de saúde e 100% do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.



Praça das Flores



O posto de coleta na Praça Carlos Alberto Studart Gomes (Praça das Flores) retoma o atendimento aos voluntários no dia 11 de fevereiro após reforma.

Na reabertura da unidade, haverá apresentação da banda Severina Brown e de blocos carnavalescos, além de ações de pinturas faciais e de aferição de pressão.

Também serão realizadas atividades educativas sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A programação foi definida em parceria com o Instituto Pró-Hemoce (IPH).

Serviço

O Hemoce recebe os doadores com hora marcada. Os voluntários podem agendar pelo site doador.hemoce.ce.gov.br ou pelos telefones.

Em Fortaleza, os contatos são (85) 3101 2305 e (85) 99681 7597 (WhatsApp).



