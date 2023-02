No Parque do Cocó, crianças aprendem noções de primeiros socorros com projeto "Samuzinho"

Domingo de diversão no parque teve ação educativa para toda a família com orientações de socorristas do Samu sobre o que fazer em casos de engasgo e parada cardiorrespiratória

Destino de muitas famílias no fim de semana, o Parque do Cocó é um espaço diverso para quem busca lazer em contato com a natureza, seja para fazer piqueniques ou dar uma volta com os animais de estimação. Mas neste domingo, 5, o passeio começou com programação diferente: uma aula de primeiros socorros.

Crianças e adultos foram recebidos pelo “Samuzinho” e tiveram uma manhã de aprendizado com orientações básicas sobre o que fazer em casos de engasgo e parada cardiorrespiratória com o auxílio de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará. A iniciativa faz parte das comemorações dos 15 anos do Serviço.

Na área Adahil Barreto, João Gabriel, de 11 anos, observa atentamente a explicação do socorrista. Um dos procedimentos ensinados chama-se manobra de Heimlich, técnica voltada para resolver problemas de engasgo em que o socorrista se posiciona atrás da vítima e a abraça com as mãos na altura do diafragma. Através de apertos e pressão contínuos, provoca uma tosse forçada que expulsa o corpo estranho das vias obstruídas.

Ele e o pai, Josenias de Freitas, foram à área Adahil Barreto para brincar e resolveram participar da atividade. Gabriel lembra do avô, que teve um infarto, e diz que conhecer essas técnicas também é importante para ajudá-lo em caso de emergência.

“E se não tiver nenhum adulto ou se demorar você ter o conhecimento enquanto espera a ambulância. Gostei muito do aprendizado, é bom até para as crianças que querem realizar o sonho de ser médico”, conta.

Para o pai, Josenias, aprender os primeiros socorros desde pequeno pode fazer a diferença e salvar uma vida. “Pode acontecer algo em casa, na escola, em qualquer lugar. Então ele já pode ligar pro Samu, ele sabe que ele existe para ajudar e de imediato fazer os primeiros socorros enquanto a ambulância ou algum adulto chega. Sempre que estou com ele procuro falar essas coisas e hoje ele aprendeu com os próprios profissionais”, destaca.

Segundo o coordenador do Núcleo de Educação em Urgência (NEU), Yuri Tavares, começar desde pequeno é fundamental e há países onde as noções de primeiros socorros são ensinadas nas escolas.

“As duas situações, engasgo e parada cardiorrespiratória, estão entre as mais críticas dentro da medicina, se não há uma assistência rápida o paciente evolui a óbito em minutos. Então quanto mais rápido começar a fazer as manobras, melhor. Normalmente quem está em casa é quem vai prestar o socorro inicial. Às vezes é uma criança que está sozinha com o pai e a mãe que sofre um desses danos”, explica.

