Passeio Público: bloquinho infantil anima criançada; veja fotos

Domingo encerrou a primera fase da seleção da Realeza Infantil; reizinho e rainha mirins do Carnaval de Fortaleza 2023 serão escolhidos no dia 12

A Praça dos Mártires, mais conhecida como Passeio Público, foi tomada por uma trupe de super-heróis na manhã deste domingo, 5. O ponto histórico do Centro da cidade ainda sofreu uma invasão de fadas encantadas e personagens de desenhos, filmes e games.

A movimentação incomum ocorreu por causa da apresentação dos bloquinhos infantis e da realização da primeira etapa da seleção da Realeza Infantil do Ciclo Carnavalesco 2023, promovida pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

No sábado, 4, os pequenos que estiveram no final da tarde no Parque Rachel de Queiroz puderam se inscrever durante a festa dos bloquinhos. Os quatro selecionados no sábado e no domingo ganharam uma vaga para a final, que será disputada a partir das 9h do dia 12 de fevereiro, próximo domingo, no Passeio Público.

Os vencedores (um menino e uma menina) ganharão R$ 2 mil cada e assumirão o posto de rei e rainha mirins do Carnaval de Fortaleza 2023.

O comerciante Michael Santanna, 32, estava com um dos muitos homens-aranha presentes no evento. Ele e a namorada levaram o filho Matheus, 6, para deixar um pouco o computador de lado e aproveitar a brincadeira.

“Ele nunca tinha vindo ao Centro e ficou encantado com o baobá centenário que tem na entrada do Passeio. É muito legal poder se divertir com a família com segurança, já que tem muito policiamento aqui. Apesar de ter muita gente, não está lotado, dá para sentar e descansar nos bancos”, destacou.

A atração musical ficou por conta do Bloquinho Aquarela Entretenimento e do grupo Tia Samila e sua Turma, que cantaram músicas infantis - não só as novas, mas também as antigas, o que despertou a criança interior de muitos adultos que estavam no local.

Muita espuminha em spray, confete e serpentina voaram na hora dos refrões mais conhecidos e animados.

Finalmente, os pequenos inscritos subiram ao palco e mostraram simpatia ao som de marchinhas, lançando beijos para o público e fazendo outras estripulias. Os quatro mais aclamados ganharam a vaga para a finalíssima e encerraram o domingo de diversão fazendo trenzinho no meio da folia.

