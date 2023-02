Motociclista de aplicativo morre após colidir com carro; passageiro da moto sai ferido

Um homem de 29 anos morreu em um acidente envolvendo uma moto e um carro na avenida Pompilho Gomes, no bairro Passaré, em Fortaleza. O acidente ocorreu na manhã deste domingo, 5. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), um carro chocou-se contra a motocicleta, levando o condutor da motocicleta a óbito.

De acordo com informações recebidas pelo O POVO, a vítima trabalhava como moto Uber e, no momento do acidente, estava com um passageiro, que sofreu ferimentos e foi levado a uma unidade hospitalar. Já o motorista do carro foi a uma unidade policial, onde prestou depoimento. O caso segue sob a responsabilidade do 16º Distrito Policial (Dias Macedo), que deverá dar continuidade às investigações para elucidar o que houve.

