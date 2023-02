Veja onde há previsão de chuvas mais intensas no Ceará neste início de semana

Com risco médio de chuvas intensas, maior volume de precipitações deve se concentrar nas regiões noroeste e sul do Ceará

Com risco médio de chuvas intensas, a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para os próximos dias é de maiores volumes no noroeste e sul do Estado e chuvas isoladas em todas as macrorregiões do Estado.

Entre esta segunda-feira, 6 de fevereiro, e terça-feira, 7, o Ceará tem 41% a 70% de probabilidade de chuvas intensas sem descartar a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento, segundo aviso meteorológico da Funceme.

Os maiores volumes devem se concentrar no Litoral Norte, Cariri e em parte do Sertão Central e dos Inhamuns. Em Fortaleza e na Região Metropolitana, devem ocorrer chuvas passageiras e fracas durante a madrugada e manhã, podendo continuar no período da tarde. As demais regiões devem apresentar precipitações menores e mais passageiras.

Previsões

Nesta segunda-feira, 6 de janeiro, o céu deve variar entre nublado a parcialmente nublado, com chuvas durante o dia nas regiões de Ibiapaba, Cariri, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns. Deve chover durante a noite em todas as macrorregiões do Estado.

Já nesta terça-feira, 7 de janeiro, deve chover durante a madrugada na faixa litorânea do Estado, além de no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. Durante a manhã e tarde, a Funceme prevê chuvas isoladas em todas as macrorregiões cearenses.

Para a próxima quarta-feira, 8 de fevereiro, a Funceme espera uma diminuição do volume de chuvas principalmente no Centro-Sul do Estado. No entanto, a previsão aponta a possibilidade de chuvas isoladas em todo o Estado, principalmente no litoral, Ibiapaba, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns.

As possibilidades de chuva são influenciadas tanto por fatores ambientais locais como pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical, um dos principais indutores de precipitação nas regiões tropicais.

Neste trimestre, entre fevereiro e abril de 2023, o Ceará deve registrar chuvas acima da média, segundo prognóstico da Funceme. Para o período, a probabilidade é de 50% para precipitações acima da normalidade.



