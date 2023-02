IFCE abre seleção para professores temporários nos campi de Crateús e Limoeiro do Norte

As inscrições são feitas no portal Q-seleção

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) publicou dois editais simplificados para a seleção de professores substitutos para os campi de Crateús e Limoeiro do Norte. A seleção acontece em duas etapas, sendo uma de desempenho didático e outra de títulos.



A inscrição é feita a partir de um formulário preenchido no Q-seleção e com o pagamento de uma taxa de R$ 150,00. Em Crateús, as inscrições vão de 9 a 16 de fevereiro e em Limoeiro o prazo segue até dia 18. Informações sobre editais, vagas, cronogramas, conteúdos programáticos e demais questões estão disponíveis no portal Q-seleção.



Confira as vagas disponíveis



Crateús



Ciência e Tecnologia de Alimentos (subárea de Ciência de Alimentos) - 01 vaga

Educação (Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional) - 01 vaga

Geociências (Geografia Física) - 01 vaga

Geografia (Geografia Humana) - 01 vaga

Limoeiro do Norte



Nutrição (Análise Nutricional de População) - 01 vaga

Engenharia Elétrica (Eletromagnetismo, Conversão de Energia e Máquinas Elétricas) - 01 vaga

Educação (Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional) - 1 vaga



