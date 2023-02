Sargento da PM-CE é preso com carga de cocaína avaliada em R$ 2,4 milhões

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi preso em flagrante enquanto transportava 20 quilos de cocaína e 6 gramas de skunk, droga conhecida como "supermaconha". O fato aconteceu na última sexta-feira, 3, em Picos, no Piauí, durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a corporação, a carga de entorpecentes apreendida está avaliada em R$ 2,4 milhões e seria vendida a uma organização criminosa. A PM-CE confirmou a prisão, mas informou que o sargento está afastado das funções por motivo de saúde. O militar não teve o nome divulgado.

A abordagem que resultou na prisão foi realizada na BR-316. A droga estava no interior do veículo que era conduzido pelo agente e foi encontrada com a ajuda de cães farejadores. De acordo com a PRF, o policial admitiu que o skunk seria para uso pessoal. A substância, que possui alta concentração de tetrahidrocanabinol (THC), é derivada da maconha.

Após a abordagem, o militar foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Picos. Segundo a PRF, ele já tem passagem pela polícia por crime de recepção de veículo adulterado.

A PM-CE informou que "está adotando os procedimentos apuratórios necessários ao fato". O POVO procurou a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgão de Segurança Pública (CGD) para saber o policial será acionado administrativamente, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria, que será atualizada tão logo haja retorno.

