Ministério da Saúde divulga cronograma nacional de vacinação para 2023

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, 31, o cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023. O documento é dividido em cinco etapas. As ações devem começar a partir de 27 de fevereiro, com a vacinação com doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 em pessoas do grupo de risco, como idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência.

Também está prevista a intensificação da campanha de imunização contra a Influenza, em abril, antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam ao aumento nos casos de doenças respiratórias. Haverá, ainda, ação de multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas. A ministra da saúde, Nisia Trindade, disse em publicação no Twitter que aumentar as coberturas vacinais é prioridade para o novo Governo.

“Estamos diante de um cenário de baixas coberturas. Foi atacada a confiança da nossa população nas nossas vacinas. É fundamental retomar a rotina de vacinação para evitarmos epidemias de doenças, inclusive, já controladas”, escreveu a ministra na rede social.

O ministério informou que as etapas e fases do cronograma foram organizadas de acordo com os estoques existentes, as novas encomendas realizadas e os compromissos de entregas assumidos pelos fabricantes das vacinas. O documento foi pactuado durante reuniões com representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), técnicos e especialistas da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (Ctai) e da Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Os prazos podem ser alterados, adiantados ou sobrepostos caso o cenário de entregas passe por modificações. Na nova etapa da vacinação, a novidade é a volta do "Zé Gotinha", simbolo histórico da vacinação no País. O personagem, enfatizou Nísia Trindade, retorna com a importante missão de incentivar a imunização e combater a desinformação.

Veja o cronograma

Etapa 1 - fevereiro

Vacinação contra Covid-19 (reforço com a vacina bivalente)

(estimativa populacional: 52 milhões)

Público-alvo:

• Pessoas com maior risco de formas graves de Covid-19;

• Pessoas com mais de 60 anos;

• Gestantes e puérperas;

• Pacientes imunocomprometidos;

• Pessoas com deficiência;

• Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP);

• Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

• Trabalhadores e trabalhadoras da saúde.

Etapa 2 - março

Intensificação da vacinação contra Covid-19

Público alvo:

• Toda a população com mais de 12 anos.

Etapa 3 – março

Intensificação da vacinação de Covid-19 entre crianças e adolescentes

Público alvo:

• Crianças de 6 meses a 17 anos.

Estratégias e ações:

• Mobilizar a comunidade escolar, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio com duas semanas de atividades de mobilização e orientação; comunicar estudantes, pais e responsáveis sobre a necessidade de levar a Caderneta de Vacinação para avaliação;

Etapa 4 – abril

Vacinação de Influenza

Público-alvo:

• Pessoas com mais de 60 anos;

• Adolescentes em medidas socioeducativas;

• Caminhoneiros e caminhoneiras;

• Crianças de 6 meses a 4 anos;

• Forças Armadas;

• Forças de Segurança e Salvamento;

• Gestantes e puérperas;

• Pessoas com deficiência;

• Pessoas com comorbidades;

• População privada de liberdade;

• Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

• Professoras e professores;

• Profissionais de transporte coletivo;

• Profissionais portuários;

• Profissionais do Sistema de Privação de Liberdade;

• Trabalhadoras e trabalhadores da saúde.

Etapa 5 - maio

Multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas

Estratégias e ações:

• Mobilizar a comunidade escolar, com duas semanas de atividades de mobilização e orientação; reduzir bolsões de não vacinados; comunicar estudantes, pais e responsáveis sobre a necessidade de levar a Caderneta de Vacinação para avaliação;

