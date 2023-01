Agência dos EUA propõe esquema de vacinação anual similar ao da gripe comum

A agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, Food and Drug Administration (FDA), propôs simplificar o calendário da vacinação contra covid-19 para que as doses sejam distribuídas anualmente, como é feito com as vacinas da gripe comum.

Nos documentos publicados nesta segunda-feira, 23, a FDA sugere fazer uma seleção anual de variantes e atualizar as vacinas de acordo com a que estiver em alta, semelhante à forma como são feitas com as cepas de vacinas contra a gripe.

O Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados da FDA irá decidir se acatará ou não as recomendações do órgão na quinta-feira, 26.

De acordo com autoridades chinesas, 8 em cada 10 pessoas pegaram covid na China desde o início de dezembro quando o país optou por abandonar a política ultra-rígida Covid Zero.

Atualmente, o número de mortes divulgadas por Pequim chega a quase 72 mil, porém especialistas em pandemia estimam que esse número seja muito maior do que o divulgado. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já acusou o país de falta de transparência nos dados sobre a doença.

