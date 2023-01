Fortaleza suspende vacinação infantil contra Covid-19 por falta de doses

O município de Fortaleza não tem mais doses de vacina Pfizer pediátrica e CoronaVac para imunizar crianças. Após a suspensão da vacinação, no início de dezembro de 2022, a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) alegou que aguarda mais imunizantes, mas ainda não tem previsão.

Neste sábado, 14, a SMS também informou a ausência de doses da Coronavac. "A vacina Pfizer pediátrica, para crianças de 5 a 11 anos, e a CoronaVac, destinada a crianças de 3 a 11 anos, além de adultos, encontram-se com estoque zerado. O mMunicípio aguarda novo lote a ser enviado pelos órgãos competentes", comunicou a assessoria da SMS através de nota.

As vacinas disponíveis agora são a Pfizer baby (para bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias), Pfizer adulto e Astrazeneca.

Vacinação em crianças para Covid inicia em Fotaleza no dia 15-01-2022, sábado. NA foto criança recebendo dose de vacina aplicada por enfermeira. (Foto: Divulgação/Pefeitura Municipal de Fortaleza)



Em 6 de janeiro, a titular da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, havia citado a ausência de estoque de vacinas para crianças durante entrevista coletiva.

"Recebemos o ministério com desabastecimento de vacinas pediátricas, infantis, e recebemos com abastecimento de vacinas adultas, do público adulto", afirmou a gestora.

