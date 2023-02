Ensino Integral: Ceará deve construir 137 escolas até 2026

Durante os próximos quatro anos, o Ceará deve ganhar 137 escolas estaduais. Conforme a Secretaria da Educação, a construção "levará em consideração o projeto de integralização do tempo integral, abrangendo Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs) e Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs) para o período 2023 - 2026".

Do total de escolas planejadas pelo Governo, 29 estão processo licitatório. Os equipamentos em licitação contarão com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), em um investimento de R$ 316 milhões.

A Seduc aponta que as demais 108 escolas serão conveniadas por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR), do Governo Federal, e com recursos do Governo Estadual. "No momento, ainda não é possível estimar o investimento nessas escolas, que estão em fase de estudo, especificação de terreno, entre outros aspectos", diz a pasta em nota.

Ainda de acordo com a Secretaria, das 137 escolas, 54 serão reconstruções, ou seja, serão construídas em espaços escolares já existentes, e 83 construções serão em novos terrenos.

A pasta não especificou os municípios que receberão os novos equipamentos.

Na última quinta-feira, 26, o governador Elmano de Freitas anunciou que 80 escolas de ensino médio passarão a ser de Tempo Integral em 2023. A expansão alcança 66 municípios. Destes, 27 recebem este tipo de unidade escolar pela primeira vez.

Conforme o Governo, serão investidos R$ 300 milhões nas escolas neste ano. As estruturas devem passar por processos de adequação, como climatização das salas de aula e reformas de vestiários e refeitórios.

O valor também será usado para aquisição de novos equipamentos, alimentação escolar, custos com salários de professores e contratação de terceirizados.

