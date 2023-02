Açudes do Ceará: Estado inicia quadra chuvosa com melhor volume desde 2013

Os açudes do Ceará guardam atualmente 5,76 bilhões de metros cúbicos (m³) de água. O volume representa 31% da capacidade total dos 157 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Este é o melhor volume represado em um início de quadra chuvosa desde 2013.

Em 1º de fevereiro daquele ano, as reserva hídricas eram de 8,09 bilhões de m³ de água, o que correspondia a 44,9% da capacidade cearense. Desde então, o Estado passou por um período de estiagem e baixas reservas. O cenário vem se recuperando nos últimos anos.

"É o melhor cenário dos últimos anos. Ano passado, estávamos em torno de 20%", aponta Bruno Rebouças, diretor de operações da Cogerh. "A gente observa que esse volume não é homogêneo. A porção mais ao Norte do Estado se encontra em condições mais favoráveis, enquanto o Centro-Sul não está tão confortável", diz.

Rebouças expõe a preocupação com a bacia do Banabuiú, que, "durante todo o período de crise hídrica, não conseguiu reverter o quadro com as quadras chuvosas". Conforme o Portal Hidrológico, o Banabuiú, terceiro maior açude, está com 9% da capacidade.

Outros 68 açudes estão com volumes abaixo de 30%. Entre eles, o Castanhão, maior reservatório do Ceará, com 19,6%.

Oito reservatórios cearenses estão com volumes acima de 90% da capacidade total. Metade deles está sangrando: Caldeirões, em Saboeiro; Germinal, em Palmácia; Junco, em Granjeiro; e Rosário, em Lavras da Mangabeira.

Já o açude Orós, segundo maior do Estado, está com 43,9%.

O diretor de operações explica ainda que os trabalhos da Cogerh no primeiro semestre visam "economizar água e juntar água nos reservatórios, com a chuva fazendo o papel de abastecimento e da irrigação".

"No segundo semestre, com o que acumulamos no período chuvoso, são definidas as operações para todo o final do ano e início do ano seguinte", completa.

