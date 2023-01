Funceme prevê chuvas intensas para o Ceará na noite desta quarta-feira

Chances de elevação do clima chuvoso ocorrem especialmente no centro-norte do Estado

As chuvas devem seguir de forma intensa em grande parte do Ceará na noite desta quarta-feira, 25. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A tendência é que a intensidade atinja, majoritariamente, o centro-norte do Estado. Nas demais regiões, há condição de chuva isolada no final da noite.

Para esta quarta-feira, 25, o aviso meteorológico da Funceme apresentava probabilidade de 41% a 70% de chuvas intensas no centro-norte. Para os municípios do centro-sul, a previsão é de 20% a 40% de chuvas mais intensas.

Até o fim de tarde, 180 milímetros (mm) de chuva foram registrados em Icapuí, município de Jaguaribe. Os postos do Retiro Grande (102 mm) e do Litoral de Fortaleza (83 mm) também ocupam o pódio de maiores índices pluviométricos. Inclusive, a Capital chegou a registrar a maior chuva do ano nesta manhã.

Para quinta-feira, 26, os acumulados de chuvas tendem a diminuir em todas as macrorregiões do Estado, entretanto, espera-se chuvas passageiras, pontuais e com intensidade de fraca a moderada no Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, há condições de chuvas pontuais ao longo do dia.

Na sexta-feira, 27, o céu pode variar de parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

